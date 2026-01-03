正式交棒！60年傳奇劃句點 巴菲特：波克夏將延續百年

股神巴菲特正式卸任。（圖／摘自富比士）

根據《CNBC》報導，股神巴菲特（Warren Buffett）正式卸任，將波克夏執行長一職位交給阿貝爾（Greg Abel），並為這位新任CEO強力背書，認為公司比任何企業更有機會延續百年。

95歲的巴菲特在專訪中表示：「我認為波克夏與我能想到的任何公司相比，都更有機會在100年後仍然存在。」他正式卸下CEO職務，結束長達60年的傳奇經營，將一家曾陷入困境的公司，打造成市值逾兆美元的企業集團。

巴菲特表示：「阿貝爾將是決策者。他一周能完成的事，比我一個月完成的還多。我寧可讓阿貝爾管理我的錢，也不願交給美國任何頂尖投資顧問或執行長。」

波克夏公司自巴菲特5月宣布退休後，股價表現落後大盤，部分投資人質疑阿貝爾是否能像巴菲特一樣管理這個龐大企業集團，並維持市場溢價。巴費特也暗示未來將淡出公眾視野，表示今年不會在波克夏年度股東會上台發言，這是數十年來首次改變傳統。

「一切都會保持不變。」巴菲特表示，「我會出席，只是不會上台發言，我會坐在董事席。」CNBC的完整訪談將於1月13日播出。

