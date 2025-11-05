正式併購三商壽 玉山金躍升第五大金控

玉山金宣布以全換股方式併購三商人壽。（本刊資料照）

證交所今（5日）公告，玉山金、三商人壽及三商下午5點30分召開重大訊息記者會，說明董事會重大決議，玉山金將宣布以全換股方式併購三商人壽。

今日，玉山金控（以下簡稱：玉山金）及三商美邦人壽（以下簡稱三商壽）董事會通過雙方合意併購，此交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。

交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31％的玉山金股權。雙方董事會今日通過於2026年1月23日召開股東臨時會通過本合併案，本案尚需主管機關審議核可後方為生效。

併購完成後，玉山金的資產規模將突破新台幣5.8兆元，躍升為第五大上市金控公司，成為具備銀行、保險、證券三大業務的全方位金控。併購後將整合現有投資研究團隊資源，協助強化壽險投資配置，從而提升金控整體投資收益。

「從三商壽的資產規模、營收規模、通路規模均是最適合玉山的保險公司，也符合玉山的長期發展策略，」黃男州說。（本刊資料照）

玉山金董事長黃男州表示，「壽險的加入是壯大金控版圖的重要里程，不僅有效的擴大資產規模及影響力，更可以打造以銀行、壽險、證券及投信在內的金融生態圈，提供以顧客為中心的完整產品服務。」

他表示，本案是合意併購，以百分之百換股進行合併，本次併購案玉山內部組成超過50人的專案小組，並與專業的財務、精算、法律等領域專家顧問共同合作，進行詳細的盡職調查，並依循嚴謹的公司治理流程與相關法令規範，以“Affordable, Reasonable, Manageable”的ARM三大原則審慎進行，確保此交易規模是玉山可負擔的、交易條件是合理的、未來經營發展是可管理的。

