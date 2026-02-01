正式公告李貞秀6人遞補民眾黨不分區立委！中選會不評論陸配爭議：非選務事項

民眾黨內6名不分區立委因2年條款辭職，中選會今（1）日正式公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補當選民眾黨不分區立委。但針對陸配李貞秀並未放棄中國籍，卻仍能出任立委引發社會爭議，中選會表示，公職候選人當選後應另依《國籍法》等法律規定辦理事項，不屬於選務權管與執掌事項，中選會不評論或回應。

​民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人辭職，立委資格由前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀遞補。​

對此，中選會今日公告「全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單」，上述6人遞補當選民眾黨立法委員，任期至第11屆立法委員任期屆滿日為止。



​中選會指出，其依《公職人員選舉罷免法》第73條規定，發布遞補當選人名單公告，也將於嗣後召開的委員會議追認這項遞補案。​



而針對陸配李貞秀未放棄中國籍的國籍爭議，​中選會表示，至於公職候選人當選後，應另依《國籍法》等法律規定辦理事項，不屬於選務權管與執掌事項，不評論或回應。

《公職人員選舉罷免法》第73條規定，全國不分區及僑居國外國民選出立法委員於就職後因死亡、辭職、經判決當選無效確定或其他事由出缺時，其所遺缺額，除以書面聲明放棄遞補者外，由該政黨登記的候選人名單按順位依序遞補。立法委員遞補，應自立法院註銷名籍公函送達日起15天內，由中央選舉委員會公告遞補名單。

