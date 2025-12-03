正式分手iPASS MONEY！LINE Pay Money下午3時上線 三步驟開通
[Newtalk新聞] LINE Pay 子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今（3）日下午 3:00 上線，取代原來的一卡通公司的「iPASS MONEY」數位支付服務，用戶轉帳、繳費、支付等功能全面升級。
這意味著，LINE Pay Money 和 iPASS MONEY 將正式分家、成兩間獨立公司。
新服務上線後，使用者可在 LINE App 中「錢包」頁面找到「LINE Pay Money」，操作模式與先前差不多，不過背後的銀行帳戶有所變更，就像換了一組銀行帳戶，根據官方說法，用戶需完成 3 項設定才能啟用：
步驟一：將 LINE App 升級至 15.18.1 以上版本
步驟二：建立「LINE Pay Money」帳戶，並完成身分驗證
步驟三：選擇綁定的銀行帳戶及信用卡進行驗證
完成設定後，「LINE Pay Money」將提供多元化的支付功能，包括儲值、提領、轉帳、繳費、搭乘公共交通工具的乘車碼，及直接餘額付款等便利服務，都將轉到新 LINE Pay 帳戶執行，「LINE POINTS」回饋也將一次整合，系統將自動移轉、用戶無須重綁。
至於舊版的 iPASS MONEY，至今年底（12 月 31 日）前都還能在 LINE App 內使用，但功能將有所限制，僅支援餘額查詢、轉帳及提領等基本操作。由於 iPASS MONEY 帳目上的餘額無法自動轉到新版 LINE Pay Money，相信不少人疑惑：接下來還能用嗎？如果裡面還有錢怎麼辦？
一、下載 iPASS MONEY App
若是已習慣 iPASS MONEY 原有的轉帳、提領模式的人，自明（2026）年元月起，須另外下載 iPASS MONEY App 獨立進行使用，並用手機原帳號登入，就能看到餘額、相關紀錄，不會因分家受影響。
二、免手續費之網銀帳戶提領
習慣在 LINE 搞定轉帳收款的民眾，可於今年 12 月 31 日前，先運用提領功能將舊有 iPASS MONEY 提領回銀行。接著開通 LINE Pay Money 帳戶後，再將錢儲值回新帳戶即完成。
但要留意的是，若要使用提領功能，需要被扣 15 元跨行轉帳手續費，不過 iPASS MONEY 提供了 13 間免手續費即可提領舊有餘額的帳戶，包含 LINE BANK（連線銀行）、臺灣銀行、合作金庫銀行、兆豐國際銀行、農業金庫、臺灣企銀、聯邦銀行、台中銀行、遠東商業銀行、元大銀行、凱基銀行、王道商業銀行、瑞興商業銀行。
