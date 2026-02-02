正式卸下國民黨竹縣黨部主委 陳見賢表態全力投入黨內初選

《圖說》新竹縣長候選人陳見賢2日卸下國民黨竹縣黨部主委一職，新竹縣婦女會代表獻花聲援。（圖／陳見賢團隊提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】在多位黨內前輩與基層黨員見證下，國民黨新竹縣長候選人陳見賢今（2）日正式辭去國民黨新竹縣黨部主委一職，提前卸下黨務工作，表態將全力投入黨內初選。出席聲援的包括新竹縣婦女會、縣青年志工協會、勞工與軍系黨員，及前黃復興黨部主委張蘭澄將軍等數十名資深黨員。

前黃復興黨部主委張蘭澄場表示，自己一生從軍，最重視的就是忠誠與責任。他指出，長期觀察陳見賢在新竹縣國民黨的付出，認為他是一位講信用、有擔當、說到做到的政治人物。此次為了黨內團結、避免支持者承受不必要的紛擾，主動辭去主委職務，展現「犧牲小我、成全大局」的氣度，正是軍人所尊崇的「黃埔精神」。

張蘭澄強調，戰場上忠誠是守護國家的最後一道防線，政治上則是從政者最基本的脊樑。他表示，黃復興體系的黨員向來以黨旗、國旗為榮，最不認同投機取巧、見風轉舵的行為。肯定陳見賢多年對國民黨的忠誠，必定不會在關鍵時刻背棄鄉親。

陳見賢致詞時表示，政治的本質是為人民服務，而不是個人的舞台。自己並不眷戀主委職務，縣黨部主委本身並無薪資，反而肩負照顧黨工、發放薪資的責任。面對黨產條例通過後，黨務資源有限，縣黨部仍努力維持制度運作，讓基層黨工得以穩定服務，他對此始終心懷感謝與不捨「心疼這個家，沒人照顧。」

針對近期圍繞初選制度的爭議，陳見賢表示，國民黨初選規則早已明文訂定，並非由個人所制定，任何制度若需調整，皆應循黨的正式機制處理。他強調，既然身為黨員，就應遵守既有規範，拒絕偷換概念、顛倒是非。

陳見賢也坦言，這段期間面對抹黑與謠言攻擊，內心並非沒有壓力，但始終問心無愧。他呼籲政治競爭應守住基本底線，因為每一句不實指控，傷害的不只是個人，也可能波及基層與社會信任。

陳見賢表示，國民黨中央黨部今日正式公告啟動黨內初選程序，他也已於上午完成辭職書送交中央。自即刻起，正式卸下新竹縣黨部主委職務，未來無論中央如何安排接任人選，他都將與黨員同志站在一起，共同守護地方、守護這個家園，讓藍天持續在新竹縣扎根。