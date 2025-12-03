正式卸任民進黨發言人！卓冠廷稱能關注他們「解封後」表現：之前講話不能太過頭

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

距離2026大選不到1年時間，卓冠廷、戴瑋姍今（3）日宣布已辭去發言人職務，未來將力拼新北市議員連任。卓冠廷表示，大家以後能看到他們「解封」後的表現，之前有發言人身份，講話總是要有點節制，代表黨不能太過頭。面對國民黨桃園市議員凌濤控兩人因忤逆被離職，他嘲諷，被請辭的是凌濤，但沒關係，還是給凌濤蹭，不要太難過，凌濤加油。

距離2026大選不到1年時間，卓冠廷、戴瑋姍今（3）日宣布已辭去發言人職務，未來將力拼新北市議員連任。（許詠晴攝）

卓冠廷今日在黨中央受訪表示，他要特別感謝賴清德主席、前秘書長許立明、林右昌，以及現任秘書長徐國勇，這段時間給予很多指導，回想兩年多前剛當上發言人時，剛好碰上1126敗選、民進黨比較辛苦的時候，後續經歷總統大選，很多藍白陣營錯假訊息緊接而來，雖然他很戴瑋姍都有議員工作，但兩人在黨中央還是分進合擊，把正確訊息傳達給社會大眾。

廣告 廣告

卓冠廷說，民進黨是一個有紀律的政黨，若他們順利連任新北市議員，將在2026年的12月25號就任，根據黨章規定，他們必須在前一年、2025年12月24日離職，所有人都是如此，「你們如果觀察黨工最近還沒有辭職，代表他沒有要選舉」。

卓冠廷補充，他和戴瑋姍依照民進黨規定，已在上週向賴清德主席提出辭呈，賴主席也非常窩心跟貼心的，還是請他們今天出席中常會、跟他們合照，甚至致贈禮物，跟他們說加油，感謝他們的付出，他接下去只有一個目標「就是議員要連任」，希望新北市可以光復。

此外，戴瑋姍表示，不管在哪個崗位上，他們都會持續為台灣努力，如同今天賴主席送他們的Team Taiwan外套一樣，大家是一體的，希望大家都能一起為台灣付出。戴瑋姍說，更重要的是他和陳冠廷現在等於是解封了，可以在全台灣幫忙輔選，希望民進黨在2026年能打下好成績，也希望新北市市長選舉蘇巧慧能順利當選。

至於桃園市議員凌濤日前批評兩人因忤逆上級才被請辭，且民進黨對青壯世代非常不友善，卓冠廷則說，之前有發言人身份，講話總是要有點節制，有時候代表黨不能太過頭；凌濤有創傷症候群把自己的病歸咎在別人身上，朱立倫下台換鄭麗文上台後，所有一級主管都被換了，凌濤原本身為政策會副執行長就是被換掉了。

卓冠廷直言，被請辭的是凌濤，無法罵鄭麗文，就把心中那股痛跟怨，轉到他和戴的身上，他是蠻生氣的，這讓他賺到一波聲量，不然凌濤最近沒有黨中央的角色，其實蠻安靜的，「可是沒關係啦，就是還是給他蹭，凌濤加油，不要太難過。」

更多FTNN新聞網報導

卓冠廷、戴瑋姍正式辭去民進黨發言人 即日起由李坤城接任

卓冠廷、戴瑋姍將辭發言人！傳可能找「有經驗與戰力立委」 吳思瑤回應了

綠轟蔣萬安財劃法要試算數字是裝媽寶 北市府反嗆：一巴掌打臉卓榮泰

