正式卸任立委！黃國昌親曝離職規劃：2／1成立競總、登錄律師重批法袍

即將卸任民眾黨團總召的黃國昌今天（30日）在記者會上透露，自己未來除了將成立競總，也會繼續直播，還會去登錄律師重批法袍。（圖／李智為攝）

民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，除陳昭姿為推代理孕母法案、劉書彬任期至2027年，其他6名白委都將卸任。面對媒體詢問離職後規劃，即將卸任民眾黨團總召的黃國昌今天（30日）在記者會上說，自己仍會跟民眾黨團開晨會、繼續黨主席工作，而2月1日他的新北市長競選總部成立，媒體人趙少康也答應會來。他接著透露，等他拿到立法院的離職證明，自己會去登錄律師工作，在有需要的時候披上法袍。

民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，僅陳昭姿因推動代孕法案留任，劉書彬任期至2027年，黃國昌、黃珊珊、張啓楷、林國成、麥玉珍、林憶君則於今天卸任立委職務。

廣告 廣告

面對媒體詢問卸任後的規劃，黃國昌今天一早在記者會上表示，他卸任後的工作還滿忙的，週二、五跟民眾黨團一起開晨會、週四共識會，只要他有空都會參加；而中央黨部黨主席的工作會持續進行。

黃國昌說，接下來他要投入新北市長選舉，2月1日就會成立競選總部，歡迎所有市民一起來湊熱鬧，他也很高興戰鬥藍召集人趙少康答應會出席，自己也歡迎不分黨派的人一起來。

黃國昌提到，他每週的直播節目也會持續進行，未來只會增加、絕對不會減少，而他過去2年當立委時不能做律師，但2月1日後，等他拿到立法院的離職證明，自己還是會去登錄律師工作，在有需要的時候披上法袍。



回到原文

更多鏡報報導

中配李貞秀將任立委！陸委會指未接獲放棄國籍證明 黃國昌：依法處理

賴清德籲在野勿推翻台美談判成果 黃國昌轟「自導自演」：根本還沒送到立院

阿北回來了！柯文哲任國家治理學院長領軍 黃國昌退居「老二」

曹西平告別式「突現身」罵人：各位醜八怪哭什麼哭 曝「最大遺憾」全場齊吹哨子響起嗶嗶聲