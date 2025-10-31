正式參戰！負傷遞表爭取台北市長提名 吳怡農：我們一定要成功

記者劉秀敏／台北報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農赴民進黨中央遞表，爭取參選台北市長（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨佈局2026地方選舉，在徵召選區祭出「參選意願表」提供有意角逐者表達意願，日前表態爭取台北市長提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日下午親赴中央黨部遞表時表示，台北市對民進黨一向是艱困選區，但他相信只要透過正向態度，再次堅持一個乾淨的、包容的選戰，重新建立大家對政治的信任，絕對可以成功，也預告今日起將展開一系列的客廳會，跟台北市民朋友們面對面地對談，期待跟大家一起為台北的未來奮鬥。

吳怡農今日下午親自前往民進黨中央黨部遞參選意願表，表態爭取台北市長提名，由於兩週前才因肩關節唇撕裂動手術，今日現身時左手還掛著護具，身形也消瘦不少。吳怡農受訪表示，今天他正式遞交台北市長參選的意願書，爭取民進黨的提名。過去5年多來，他成立壯闊台灣聯盟，跟一群最棒的夥伴專注在社會韌性的建設，透過社區合作、國際接軌、科技創新，每天都在第一線解決現實生活面臨的問題。

吳怡農提到，他過去20多年來，從商業領域、金融投資、公部門為政府工作，到現在在基層經營非營利組織，相信這些經驗跟視角，多元的經驗跟視角，可以為台北的未來跟發展帶來正向貢獻，「我希望可以為台北的未來注入新的活力。」

吳怡農指出，相信大家都同意，台北市是一座非常非常美麗的城市，可是大家的生活現狀多年來沒有改變，「所以，我們必須做得更好，台北市必須要是一個更安全、更有韌性、更充滿機會的一個首都。」首先，在教育跟科技的領域，一定要大力推進，幫助下一代在全球的競爭中站穩腳步；此外，要顧到青少年的身心健康，改善每個家庭在居住上面臨的困難，更要提升政府還有全社會面對災害應變的能力。希望每一個市民都可以安心、安全的過他們的生活。

吳怡農坦言，對民進黨來說，台北市一向是艱困選區。不過，他相信只要透過正向的態度，再次堅持一個乾淨的、包容的選戰，重新建立大家對政治的信任，相信絕對可以成功，「我們一定要成功，因為台北值得一個更安全的、更充滿機會的未來、更有活力的未來。」

吳怡農也預告，從今天開始，他會展開一系列的客廳會，跟台北市民朋友們面對面地對談，從家長到年輕人、從社區的人士到創業家，他非常期待跟大家一起攜手為台北的未來奮鬥。

