正式參戰！馬郁雯「將爭取民進黨提名」 投入中正萬華市議員選舉

李正皓今天貼出馬郁雯身穿紫色襯衫、白色長褲進行棚拍的畫面。（取自李正皓臉書）

有揭弊女神稱號的前三立記者馬郁雯，今（3）日發出採通並表示，「將正式宣布，爭取民進黨提名，投入明年台北市第五選區中正萬華市議員選舉」。

李正皓今天才貼出馬郁雯身穿紫色襯衫、白色長褲進行棚拍的畫面，並且喊說，「欸欸欸，這在幹嘛！翅膀硬了？真的要變馬李正皓了嗎」？有網友猜，「可以嫁進好人家了」「門當戶對，天生一對」，另外，也有民眾猜，「形象照準備參選了嗎」。

稍早，馬郁雯發出採訪通知「馬郁雯宣布參選記者會」，內容中寫，「馬郁雯將正式宣布，爭取民進黨提名，投入明年台北市第五選區中正萬華市議員選舉，當天上午由前立委段宜康陪同至龍山寺參拜後，到東三水街市場掃街拜票」，出席人員還包括前立委段宜康，這也表示，馬郁雯「正式參戰」。

更多鏡週刊報導

非洲豬瘟「中央疫調曝光」！台中為單一案例 病毒恐來自「未蒸煮廚餘」

狠母碧潭溺殺2女兒！ 一審國民法官判16年6月

全世界僅8外國人獲頒！謝長廷台日交流貢獻獲肯定 獲日本旭日大綬章