正式參戰WBC！大谷翔平親揭加入經典賽原因 「二刀流」上陣可能性曝光
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導
MLB洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）頂尖球星大谷翔平昨（25）日驚喜宣布，他將正式參戰明年的世界棒球經典賽（WBC），作為日本隊的一員爭取二連霸的榮耀。他今日受訪時透露自己回歸WBC的原因，並曝光在經典賽中以「二刀流」身分上陣的可能性。
大谷昨在IG發文，先以英文向MLB的球迷喊話：「感謝所有粉絲的支持，又度過了一個很棒的球季，我會努力訓練，期待明年再見」，接著則用日文公布：「很高興可以再次代表日本出賽」，並貼出一系列去年參加WBC時的照片。
大谷今日受訪時表示，之所以主動表態參戰是因為自己始終都想再次披上日本隊球衣，「上一屆是我首次打經典賽，那是個非常棒的舞台，所以我一直希望能再參加。」他也指出，經典賽的相關安排仍在協調中，詳細規劃有待道奇球團和日本隊討論，「只是先取得球團同意，所以才對外宣布」。
由於MLB新球季會在經典賽結束9天後開啟，大谷提到，加入經典賽不只得考慮比賽本身，賽後如何銜接春訓和新賽季也是重點，「我們必須準備好所有可能的選項，再與日本隊及球團溝通出最適合的方向，才能進行最佳的調整。」
至於是否會以「二刀流」身分出陣明年的經典賽，大谷表明會準備各式方案，投球的版本包含不同角色、多種局數，也存在完全不投球的版本。
