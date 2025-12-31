正式參選基隆市長！童子瑋指港都近幾年重回谷底「但我相信會變好」：因為曾看它繁華、會用市政帶來希望

民進黨今（31）日正式徵召黨籍基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，童子瑋致詞時表示，基隆近幾年重回谷底，每次評比都是倒數；但他直言，「很多人都不相信基隆會變好的時候，我相信這裡會變好，因為在我的記憶裡基隆是全台最好的地方，我親眼看見基隆繁華的時候」，他會用市政方案、執行力讓大家看見希望。

「我是現任的基隆市議會議長，也希望一年以後，能夠以市長的身分，來服務我最熱愛的家鄉基隆市」，童子瑋致詞時說，很多人提到基隆都會想到雨都，也會想到廟口夜市，也會想到海港，但是對一個從小到大，都在基隆長大的孩子來說，他想到的只有一個字「家」。

童子瑋提到，他念小學的時候、基隆還是全台灣最時髦的城市之一，有大船、有貨櫃，非常多的進出口貿易，還有來往的商人，那時候基隆是一個熱鬧、繁華的一個城市。隨著台北港的興起，基隆第一大港的角色逐漸被取代，商業沒有以前那麼活躍，店家變少了、人也變少了、基隆被大家重視的程度，也不像以前那樣有氣勢。

童子瑋並說，畢業回到基隆後，發現這座城市跟小時候的記憶已經完全不同，和他一起工作的，都是大哥大姐，跟他一起長大的同班同學，都在外地打拚，基隆的年輕人消失了、活力不見了，「所以我才決定要來參與政治，因為我看過基隆最繁華的年代，我知道這座城市有值得被看見的地方，我也相信基隆人，可以改變基隆。」

童子瑋指出，基隆有超過10萬的通勤族，每天上班跟下班的時間都要面對排隊、淋雨、等車、往返的辛苦，他們在等一個有執行力的市長，幫他們解決問題。而基隆每五個人，就有一個是長輩，他們的健康需要人照顧，從長照到醫療也需要一個有執行力的市長，來幫大家想辦法。

童子瑋提及，基隆現在有全國最低的出生率，人口數也持續下滑，青年人口嚴重外移，因為年輕的爸爸媽媽看不見城市的未來，他們背負沈重的負擔，不相信在基隆長大的孩子可以有好的教育、好的就業，他們同樣需要一個有執行力的市長，告訴大家基隆的方向在哪裡。

「這三年，林右昌市長任內好不容易打開了一點機會，看見了希望，重新的回到谷底，幾乎每一次的媒體評比都是倒數，不是倒數第一，就是倒數第二」，童子瑋嘆道，每一個調查排行榜上，都客觀地告訴大家一個事實，基隆作為台灣頭，但卻被用成了台灣尾。

童子瑋直言，基隆今天的心情，就像他當年回到基隆一樣，「我覺得我的家沒有被關心、沒有被善待、沒有被好好的經營」，這裡的文化底蘊、港都的就業機會、山海的觀光潛能，都被埋沒了，到目前為止也沒有看見城市的定位，還有發展的方向。

「但沒關係，我們有熱情也有執行力，最重要的是，在很多人都不相信基隆會變好的時候，我相信這裡會變好，因為在我的記憶裡，基隆是全台灣最好的地方，我親眼看見基隆繁華的時候」，

童子瑋表示，他會把這座城市的樣子，最美的樣子找回來，會讓那些不相信基隆有未來的人，再相信一次基隆，會用熱情還有執行力、最好的市政方案，讓大家看見基隆的希望，「我是童子瑋，一個從小在基隆長大的孩子，我會讓每一個跟我一樣生活在基隆的人，呼吸共同空氣的人，都有勇氣說話，有希望改變的城市，懇請大家支持。」

（圖片來源：放言記者拍攝）

