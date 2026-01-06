正式告別 WD 時代！Sandisk SSD 全面換新：Optimus 系列正式登場，分拆後WD Black、WD Blue 等品牌大重整｜CES 2026
WD_BLACK 與 WD Blue 正式易名！Sandisk 獨立後首發 Optimus 系列 SSD，教你按效能選購最新儲存方案。
隨著 Western Digital (WD) 正式完成將 Flash 快閃記憶體業務分拆，Sandisk 現已作為獨立公司營運。在 CES 2026 上，Sandisk 踏出品牌重整的最關鍵一步：宣佈推出全新內置 SSD 品牌 —— SANDISK Optimus，這標誌著以往大家熟悉的 WD_BLACK 與 WD Blue 等產品，將正式收歸 Sandisk 品牌旗下並進行統一命名。
從「分家」到「統一」：為何要改名？
自從母公司宣佈分拆計畫後，如何區分「硬碟 (HDD) 業務」與「快閃記憶體 (Flash) 業務」成為品牌重心。原本掛載於 Western Digital 品牌下的 WD_BLACK、WD Blue 與 WD Green 等產品線，其核心技術均來自 Sandisk 的快閃記憶體研發。為了建立獨立且清晰的品牌形象，Sandisk 決定將內置 SSD 產品全面冠以 SANDISK Optimus 之名，讓用家在選購時能一眼認出這屬於分拆後的 Sandisk 專業儲存產品。
SANDISK Optimus 三大產品線解構
這次更名不只是換個商標，更是將產品定位更直接地與使用需求掛鉤：
SANDISK Optimus 系列（原 WD Blue）： 專為內容創作者與日常運算設計，新產品 SANDISK Optimus 5100 NVMe 延續了 WD Blue SN5100 系列的高可靠性，是主流用家的升級首選。
SANDISK Optimus GX 系列（原 WD_BLACK）： 鎖定遊戲玩家，強調極速讀取與低延遲。首發 SANDISK Optimus GX 7100 NVMe 繼承了原 WD_BLACK SN7100 的強大性能，確保 3A 大作載入神速。
SANDISK Optimus GX PRO 系列（原高階 WD_BLACK）： 旗艦級 SANDISK Optimus GX PRO 850X（PCIe 4）和 SANDISK Optimus GX PRO 8100（PCIe 5）NVMe 針對 AI PC、數據科學與專業工作站。利用 Sandisk 最頂尖的快閃記憶體技術，滿足處理 AI 運算時的海量數據讀寫需求。
延續領先技術，加速 AI 應用
雖然品牌名稱發生變動，但 Sandisk 表示其技術底蘊不變。特別是在 AI PC 盛行的 2026 年，Sandisk 持續優化其快閃記憶體結構，並推出開源工具如 SPRandom，將 32TB 大容量 SSD 的測試預處理時間由 160 小時大幅縮短至約 6 小時，體現了「分家」後更專注於快閃記憶體創新。
對於香港用家而言，這次品牌重整意味著日後於各大電腦商場購買 SSD 時，包裝將由原本的「WD」Logo 轉變為全新的「SANDISK Optimus」設計。這標誌著 Sandisk 正式開啟獨立運作的新篇章，舊有型號將逐步完成交替。
