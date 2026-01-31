正式告別28年公職生涯！黃珊珊首曝心聲 親揭下一步：終於可以做回自己

黃珊珊發文說，正式告別28年公職生涯。（本刊資料照）

由於民眾黨立委2年條款，前立委黃珊珊正式卸任，她昨（30）日也發文曝光自己的心聲說，「終於可以做回自己」，她也提到，「之後，我還是會繼續跟大家分享心情與想法，希望你也能做自由的自己」！

「卸下公職，終於可以休息，做回自己」，黃珊珊透過臉書發文說，2026年1月31日，從立法院辭職卸任，正式告別28年的公職生涯，雖然2023到2024也沒有公職身份，但還是在政壇工作，從22歲當律師起，其實沒有一天沒有工作在身，所以，現在卸下公職，終於可以好好休息一下，只想做回自由的自己！

黃珊珊表示，媽媽在2025年12月4日住院到現在，二進二出加護病房，還好穩定好轉，現在已經回到普通病房，這也是自己這些年陪媽媽最多最久的時間，之前工作很忙，小孩沒顧好，媽媽更難兼顧，還好兄弟姐妹很多，可以分工照顧，但是，媽媽這次病情如此兇險，人生無常，更要珍惜當下，珍惜所愛，比任何外在事物更加重要！

黃珊珊提到，政治工作佔據了她的大半人生，公共事務更是她終身無悔的職志，不管在哪一個角落，會盡自己的力量，幫助他人、建立公義社會、維護公平正義，努力創造更好的台灣給下一代，持續前進！

「就像我一直相信的，Taiwan keep going」黃珊珊也說，謝謝大家的關心，媽媽病情好很多，自己也會一直持續運動，讓自己更健康，「之後，我還是會繼續跟大家分享心情與想法，希望你也能做自由的自己」。

