正式和新壽分手了！T17、T18地上權塗銷 李四川：輝達沒有投資金額上限

記者陳思妤／台北報導

輝達將在北士科T17、T18設立海外總部，台北市副市長李四川今（24）日證實，新壽的地上權在今天上午11點半的時候已經塗銷，回到北市府。他也透露，輝達沒有投資金額上限，副總裁聽到子公司資本額8億時候還隨口講了一句「什麼8億？這麼小…」。

北市府21日宣布，與新壽完成北士科T17、T18地上權解約協議。李四川今天上午接受媒體人尚毅夫專訪，他透露，今天早上地政局長王瑞雲告訴他，地上權11點半的時候已經塗銷了，就回到台北市政府。

李四川也表示，在市府處理這件事，除了要讓輝達在台北市，每個步驟要依法辦理，不能因為要輝達在台北市，以後經辦的人都抓去關，這他絕對不同意，被罵那麼慢，但最起碼踏實依據法律去解決。他還自爆，議會一直要他硬起來，他曾經跟新壽講說，「我可以承擔輝達不在台北市，最多就辭職而已」，公務人員再怎麼樣都要依法行政。

對於，輝達投資金額上限？李四川也說，「他大概沒有所謂投資金額的上限」，那天跟輝達講說，必須在台灣成立子公司跟北市府簽約，「副總裁很好玩，視訊時問我子公司資本額要多少，我們跟他講說要台幣8億，他隨口講一個什麼8億？這麼小的…」

