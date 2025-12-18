正式回歸新竹市長 高虹安致詞一度激動哽咽：我回來上班了！

新竹市長高虹安今天（18日）正式復職，她在致詞時一度激動哽咽高喊「謝謝大家，我回來了！」（圖／李智為攝）

先前因涉詐助理費遭停職1年多的新竹市長高虹安二審改判貪汙無罪，新竹市府火速申請復職，高虹安於今天（18日）上午約8時50分抵達新竹市府，滿血回歸。高虹安在大批支持者的簇擁下入場，聲勢浩大。高虹安致詞時也激動哽咽表示，今天真的很多人來送自己上班，希望過去這段時間裡大家對她的關心、擔心，今天能讓大家放心，「我回來上班了！」

高虹安涉貪案二審判決逆轉後火速申請復職，並於今天上午8時50分正式回到新竹市府，在上午8時，市府前就聚集大批支持者戴著「保安隊」帽、舉著應援手牌和花束迎接高虹安回歸，除了市府局處首長外，也有10多位地方里長現身支持，氣氛熱絡。

廣告 廣告

大批支持者手舉應援手牌和花束迎接高虹安回歸。（圖／李智為攝）

高虹安在大批支持者簇擁下進入市府，她在致詞時激動的說，看到這麼多這麼多市政團隊夥伴、市民朋友們，自己真的很感動，「謝謝大家，我回來了！」台下立刻掀起一陣歡呼。她說自己今天的心情很激動，但也相對沉穩，激動是因為自己終於在經過風風雨雨後，走進她最熱愛、最牽掛的市府。

高虹安表示，沉穩則是自己因為經歷過這麼多低谷、逆境，而她現在比人生中任何一個時候，更加了解責任的重要，對人生被迫按下暫停鍵的她來說，自己覺得漫長的像是過了一個世代。

高虹安說，在這一年裡，自己雖然沒在市府內和大家一起並肩作戰，但新竹市政在優秀市政團隊努力之下，一天都沒有停下來，她也特別感謝所有市政團隊辛苦的首長、基層同仁們，還有代理市長邱臣遠，這段期間大家堅守崗位，真的非常不容易。

高虹安在致詞時一度激動哽咽，並特別感謝代理市長邱臣遠這段時間的協助。（圖／李智為攝）

高虹安提到，自己同時也很感謝市政團隊，將她在競選市長時向市民朋友承諾的每項政見一直兌現、實現，而她在回到市長崗位後，也會盡力檢視目前所有市政、重大建設完成的進度，自己也會把全部心力放在市政工作上，與大家一起並肩作戰。

高虹安說，「把事情繼續做好、做到位，是我現在最重要的事」，她感謝這段時間給她很多關心、支持的朋友們，自己在這段時間，每天晚上睡覺時都有很多想法、念頭，而她現在站在這個位置，她認為在自己逆風、人生低谷時，給她的溫暖和支持，比起在順風時給的掌聲，更加令人感動、刻骨銘心。

高虹安表示，她記得這段時間每位向她喊加油的市民朋友，還記得在市場賣雞肉的阿伯跟她說，「市長你休息太久、趕快回來工作囉」，她也記得在反罷免時，好多局處首長上班看到她，還會搖下車窗跟她說，「希望市長趕快回來」。

高虹安今天一早在大批支持者簇擁下回歸市府。（圖／李智為攝）

高虹安表示，最重要的是，無論2022年9萬8000多票支持自己選上市長，或者今年大罷免期間，以12萬多全國最高票讓她留下來擔任市長的，這些選民支持都是她身上最重、最重也最甜蜜的負擔。

高虹安說，她也非常感謝最親愛的家人，因為在她最難過的時候、沒辦法在外面表現出來的脆弱，是她的家人們一邊擔心她，一邊又要接住她這些不安的情緒，自己真的很謝謝家人在這段時間所承受的壓力。

最後，高虹安表示，今天真的很多人來送自己上班，希望過去這段時間裡大家對她的關心、擔心，今天能讓大家放心，「我回來上班了！」 希望大家都能趕快回到崗位工作，一起面帶微笑來面對所有逆境，一起為新竹市民幸福努力，也希望市府團隊繼續為新竹打拼。



回到原文

更多鏡報報導

論文抄襲官司敗訴！高虹安判賠資策會40萬 須登報道歉1天

復職了！高虹安滿血回歸 明早8:30重返新竹市政府上班

高虹安復職進度？內政部證實劉世芳已簽批復職公文