正式官宣！陸國台辦：國共智庫論壇2/3在北京舉辦

先前外傳國、共擬在北京舉辦停辦9年的國共論壇。不過，後續消息指論壇降級為「智庫交流」，預計於2月2日至4日登場，由國民黨副主席蕭旭岑帶隊出席。大陸國台辦發言人今（28）日宣布，經國、共兩黨有關方面協商，國共兩黨智庫論壇將於2月3日在北京舉辦。

國台辦發言人張晗主持例行記者會。（圖／翻攝《中國網》）

大陸國台辦今上午舉行每週一次的例行記者會，發言人張晗在會上宣布上述消息。

據張晗介紹，本次論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦，主題為「兩岸交流合作前瞻」。

廣告 廣告

張晗表示，「國共2黨及兩岸旅遊工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者將出席論壇，圍繞兩岸旅遊產業環境與永續發展交流合作等議題，深入交流研討，共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉」。

延伸閱讀

NBA/「真理」被控射後不理 女子提告：我肚裡的孩子是他的

NBA/東契奇砍46分屠牛！只花65場破湖人上古神獸紀錄

NBA/庫明加想走卻走不了？湖人首波報價勇士秒打槍