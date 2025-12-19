正式宣布參選新竹市長 何志勇：努力說服國民黨辦初選

國民黨前發言人何志勇正式宣布參選新竹市長。 圖：何志勇/提供

[Newtalk新聞] 國民黨前發言人、清大兼任助理教授何志勇今（19日）正式宣布參選新竹市長，找來交通部前部長葉匡時、陸軍退役少將栗正傑、竹塹北館藝術團團長鄭德宣等人共同召開記者會。面對2026大選藍白已定調合作方向，加上新竹市長高虹安昨已正式復職。何志勇強調，藍白兩黨「DNA不同」，他會努力說服國民黨中央辦公平、公開初選，為新竹市民爭取最大福利。

鄭德宣表示，新竹有深厚文化底蘊，何志勇非常注重文化保存，期待何能發揮新竹深厚文化底蘊，讓世界看見新竹。葉匡時強調，地方首長一定要有國際視野，期待何志勇為新竹帶來改變，在深厚人文基礎下，發揮新竹的科技與實力。栗正傑表示，新竹一定要藍白合，相信國民黨鄭麗文主席及民眾黨黃國昌主席，一定能協調公平機制。栗正傑也強調，國民黨是百年大黨，新竹市長選舉一定不能缺席，必須要派自己候選人來競爭。

何志勇表示，今日選在有123年歷史的北門鄭氏「淨業院」召開記者會，正式宣布參選下屆新竹市長，是為了彰顯新竹設治逾300年的底蘊，以及這座城市新舊交融、持續前進的精神。何志勇說，身處全台最重要的科技重鎮，新竹有責任也有能力帶領台灣走向下一個嶄新的300年，他將透過持續聆聽市民心聲，將各界意見轉化為明確的市政升級方案 。

針對城市發展願景，何志勇提出「大新竹大未來」三大政策，包括：交通「悅行新竹計畫」，主打市區鐵路高架化，並以 BRT 結合智慧交通系統，徹底解決竹科長年塞車的痛點；第二，落實「鄭用錫教育計畫」，致力於優化教育環境讓孩子安心就學；第三則是「新竹超級主場計畫」，規劃興建多功能巨蛋並設立新創孵化器，為城市注入持續成長的動能，確保新竹在AI浪潮下穩坐「科技首都」地位。

而面對新竹「藍白合」議題。何志勇表示，有聽到關於「現任優先」的聲音，但藍白兩黨「DNA不同」，若要達成真正的政黨輪替與整合，公平合理的初選機制；公開、公平的君子之爭，才能讓支持者心服口服，而非內部說了就算。

何志勇強調，尊重國民黨的初選機制，但也會努力說服國民黨中央接受他的提議，並保證一切會以新竹最高利益、會以國民黨以及在野聯盟最高利益為出發點。

何志勇也強調，他參選並非為了反對特定個人，而是要挑戰阻礙進步的陳舊結構與思維。新竹很大，容得下各種專業的對話；新竹也很小，所有為它付出的人都會相遇，唯有建立「共創」文化，才能成就「共榮」成果。

