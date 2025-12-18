正式復職首日！高虹安嘆「人生被迫按下暫停鍵」 臉書全文曝光

記者羅欣怡／新竹報導

等了1年5個月，官司纏身的新竹市長高虹安，今（18日）在支持者的簇擁下，又重新回到新竹市政府，發表談話後進入再熟悉不過的市長辦公室，簽下復職後的第一份公文。高虹安也在臉書發文，表示過去這段時間「人生被迫按下暫停鍵」，感謝在逆風時仍願意給她溫暖與力量的所有人。

「復職的第一天，我回來了。」高虹安說，一早走進新竹市政府，看見熟悉的同仁、聽見一句句關心的問候，心裡真的百感交集。這條回到市府的路，走得不容易，但也因為這一路許多人的陪伴與支持，讓自己更加篤定、更加珍惜。

高虹安以「人生被迫按下暫停鍵」，形容過去1年多的生活。（圖／記者羅欣怡攝影）

高虹安表示，不論是2022年投下信任一票、讓她當選市長的9萬多位市民，還是在大罷免期間站出來力挺的12萬多位朋友，「你們的支持，是我最重、也最甜蜜的負擔。我始終記得，在逆風、在人生最低谷的時候，給予的溫暖與支持，比起順風時的掌聲，更加令人感動，也更加刻骨銘心。」

「重新站回市長的崗位，我的心情是激動的，但更多的是沉穩。」高虹安指出，這一年多的歷練，讓自己比以往任何時候都更理解「責任」兩個字的重量。她會逐一檢視市政進度，加速公共工程與交通建設，持續強化校園安全與教育投資，並把照顧孩子、長輩與家庭，放在政策最核心的位置，同時，她也感謝一路相挺的家人，在最困難的時候，接住她、撐住她，「話不多說，回到工作。為新竹，責無旁貸。我回來了。」

高虹安復職首日，上午簽署首份公文，拍板同意內政部警政署所提「勤務繁重加成」修正方案，明確表達市府支持基層警察、守護城市治安的立場；第二份公文同時也核定消防人員危險加給加成四成，待中央修法完成後即可即刻生效。

