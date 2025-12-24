正式徵召張啓楷參戰嘉義市！黃國昌喊「接棒黃敏惠」：成為第一名市長

民眾黨主席黃國昌今天（24日）表示，張啓楷在立法院是第一名的立法委員，未來一定也可以成為嘉義市第一名的市長。（圖／李智為攝）

2026大選近在咫尺，各陣營陸續展開提名作業，民眾黨今天（24日）下午舉行記者會，正式宣布徵召立委張啓楷投入嘉義市長選戰。民眾黨主席黃國昌在會中致詞時表示，張啓楷在立院勇於發聲、對抗民進黨各式錯誤政策，在立院撥亂反正。正因如此，民眾黨有絕對信心，「張啓楷在立法院是第一名的立法委員，未來一定也可以成為嘉義市第一名的市長」。

黃國昌表示，民眾黨中央委員會正式通過選舉對策委員會的建議，徵召張啓楷代表民眾黨參選2026年嘉義市長，這個決定不僅是民眾黨的驕傲，也是所有嘉義市民共同的期待。

黃國昌說，張啓楷過去是位非常專業的資深媒體人，對國會的預算、國家的財政，有非常深入的了解。自從張啓楷加入民眾黨後，不僅提供民眾黨非常多專業政策的建議，也在全國各地奔走，為前主席柯文哲、民眾黨，爭取更多台灣人民認同。

黃國昌提到，張啓楷進入立法院後的表現更是有目共睹，張啓楷不僅正派、專業，除了是國會戰將、揭弊非常厲害外，更讓他感動的是，只要是基層民眾的需要、期待，張啓楷永遠跑在最前面。

民眾黨今天（24日）下午舉行記者會，正式宣布徵召立委張啓楷投入嘉義市長選戰。（圖／李智為攝）

黃國昌提到，從去年工糧收購價格，到警消退休所得替代率的提高，一直到面對民進黨政府不負責任的能源政策、光電弊案、電價高漲，以及台灣這麼多好山好水，被民進黨錯誤能源政策所糟蹋時，大家永遠都可以在立法院看到張啓楷，以最堅強的聲音，傳遞台灣人民最真實的訴求。

黃國昌強調，張啓楷在立法院勇於發聲、勇於對抗民進黨各式錯誤政策，在立院撥亂反正。正因如此，民眾黨有絕對信心，「張啓楷在立法院是第一名的立法委員，未來一定也可以成為嘉義市第一名的市長」。

黃國昌接著透露，過去這段時間，他常常和柯文哲聊到2026年地方選舉，柯文哲對宜蘭縣布局有非常深的期待，對於張啓楷出戰嘉義市，更是下了軍令狀，一定不能辜負嘉義鄉親期待。

黃國昌與張啓楷在徵召記者會上深情擁抱，展現2人好交情。（圖／李智為攝）

黃國昌說，今天柯文哲主席因為目前仍在面臨民進黨的司法追殺，地方法院還在開庭當中，無法親臨現場，但主席特別交代，一定要把他想要傳遞的祝福，和所有在場的嘉義鄉親共同分享。隨後便在會中播放柯文哲特別錄製的影片，替張啓楷加油打氣。

黃國昌最後說，張啓楷就是嘉義最強的人選、最佳的市長，民眾黨全黨上下將會並肩作戰，不會讓嘉義鄉親失望，讓張啓楷接下現任市長黃敏惠的棒子，帶領嘉義大步向前。



