正式徵召張啓楷戰嘉義市長！柯文哲特別錄影片聲援：拜託大家給民眾黨一個機會

民眾黨今天（24日）舉行記者會宣布徵召張啓楷參選嘉義市長，前主席柯文哲也特別錄製影片加油打氣。（圖／民眾黨提供）

2026大選近在咫尺，各陣營陸續展開提名作業，民眾黨今天（24日）下午舉行記者會，正式宣布徵召立委張啓楷投入嘉義市長選戰。前主席柯文哲因開庭無法現身，但也特別錄製影片加油打氣。柯文哲在影片中表示，台灣民主發展，嘉義市有很大的功勞，就他所認識的張啓楷非常認真、努力，相信大家都看得到，他拜託大家給民眾黨、張啟楷一個機會，「啓楷加油、台灣加油！」

民眾黨今天下午2時30分舉辦「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會，現任主席黃國昌致詞時透露，過去這段時間，他常常和柯文哲聊到2026年地方選舉，柯文哲對宜蘭縣布局有非常深的期待，對於張啓楷出戰嘉義市，更是下了軍令狀，一定不能辜負嘉義鄉親期待。

黃國昌說，今天柯文哲主席因為目前仍在面臨民進黨的司法追殺，地方法院還在開庭當中，無法親臨現場，但主席特別交代，一定要把他想要傳遞的祝福，和所有在場的嘉義鄉親共同分享。

柯文哲在影片中表示，今天是張啓楷接受民眾黨徵召參選嘉義市長的重要日子，這代表嘉義市民是相當有個性、相當獨立的，他們看人、不只是看顏色，看人選到底做得好不好。

柯文哲提到，在台灣政治上，嘉義被認為是民主之都，就他所知嘉義每次選舉，噴水池附近非常熱鬧，大家會在那裏聚集對話、表達意見，台灣民主發展，嘉義市有很大的功勞，希望嘉義鄉親給民眾黨推薦的張啓楷一個機會。

柯文哲說，張啓楷本人就是嘉義人，這次算返鄉服務，且他已在立法院磨練2年，也有中央經驗，而他過去就是財經記者，對台灣經濟發展非常熟悉。就他所認識的張啓楷非常認真、努力，相信大家都看得到，最後他拜託大家給民眾黨、張啟楷一個機會，「啓楷加油、台灣加油！」



