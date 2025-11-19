正式徵求中正萬華看板 張延廷：貧困童工出身 了解基層疾苦

早就傳出有意參選的退役空軍副司令張延廷，近日正式徵求中正萬華看板，更強調自己貧因童工出身，最了解基層疾苦，當選後一定為大家熱心服務。（本報資料照片）

台北市議員第五選區（中正、萬華）共8席次，吳沛憶轉戰立委留下1席空缺，應曉薇身陷京華城案也可能不競選連任，除了綠營新人頻頻表態參選，藍營方面，早就傳出有意參選的退役空軍副司令張延廷，近日正式徵求中正萬華看板，更強調自己貧困童工出身，最了解基層疾苦，當選後一定為大家熱心服務。

張延廷在臉書發文表示，請問台北市中正、萬華區的好朋友有沒有提供大小看板，讓我來掛的呢？當選後一定為大家熱心服務，他更貼出自己的學經歷。可以看到「貧困童工出身，最了解基層疾苦。空軍戰鬥機飛行員中將副司令，榮獲國家4Q座動獎章戰功彪炳。政治學博士、清華大學等8所大學正教授。大學校長：空軍軍官官校、空軍航空技術學院。榮獲民國84年中華民國青年獎章美國華府智庫博士研究員（Stimson Center）。台北市政府顧問作家、政論評論家。」

此文一出，不少人留言支持「支持張將軍將一定高票當選，會幫忙動員台北親友，加油。」、「接連幾次在中正、萬華找不到人可投。誠心希望明年有所改變。」、「將軍當選 百姓福氣」。

國民黨選情，因應曉薇官司纏身，其女兒應佳妤近來勤跑地方行程，引發外界好奇是否將母女交棒，此外還有罷免吳沛憶領銜人劉思吟、李孝亮及立委廖先翔助理黃國豪及前北市府發言人郭音蘭等人都有意參選。

