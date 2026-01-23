正式接任海基會董事長！蘇嘉全：盼對岸展現自信恢復兩會溝通

立法院前院長蘇嘉全今天（23日）正式接任海基會董事長一職。（圖／姜永年攝）

海基會今天（23日）舉行董監事臨時聯席會議，由蘇嘉全正式接任董事長。蘇嘉全致詞時表示，「交流不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生」。他強調，我方期待對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，「兩岸之間就沒有不能對話、解決的問題」。

蘇嘉全今天正式接任海基會董座一職，他在董監事聯席會議致詞時說，他要感謝總統賴清德的託付，及各位董監事支持，讓他有機會承擔這項重要任務，在這個關鍵時刻，為兩岸人民服務、為台灣社會盡一份心力。

蘇嘉全表示，海基會自1991年成立即將滿35週年，一路走來，海基會始終肩負政府委託，處理兩岸涉及公權力事務的聯繫與協商，以及服務兩岸人民的重要任務。無論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的始終只有一個，就是站在人民的立場為民眾解決問題、為交流保留空間、為和平累積條件。

蘇嘉全說，自己過去曾擔任立法院長，而立法院是中華民國最高民意機關，他始終相信，兩岸關係的根本，「不在口號，而在人民；不在對立，而在彼此」。他未來所帶領的海基會，也將秉持同樣的精神，從人民的需求出發，與對岸社會保持溝通與交流。

海基會今天下午舉行董監事臨時聯席會議，由蘇嘉全正式接任董事長。（圖／姜永年攝）

蘇嘉全表示，兩岸交流走過數十年，雖然歷經起伏，但人民往來、經貿互動與社會連結早已深植其中，他相信只要兩岸還有人彼此關心，只要仍有往來，交流就不應被輕易中斷。

蘇嘉全指出，賴總統在去年國慶演說中曾提到，期待中國大陸能體現大國的責任，台灣誠摯期待中國大陸能回到以人民利益與福祉為優先的初衷，不再以政治前提阻礙兩岸兩會的正常交流與互動。

蘇嘉全表示，我方也期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題，唯有和平、穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。

蘇嘉全在會中致詞時表示，期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流，透過兩岸兩會務實溝通。（圖／姜永年攝）

蘇嘉全提到，海基會未來將持續扮演「研好事、說好話、做實事」的角色。他強調，「交流不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決」。

最後，蘇嘉全表示，海基會未來將與陸委會攜手合作，發揮專業、耐心與誠意，為兩岸人民謀求最大的福祉，為台灣社會爭取更穩定、更健康、有序的交流環境。



