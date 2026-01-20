正式接棒！「高雄通」趙瑞華上任警察局長 陳其邁盼治安「無縫接軌」

記者洪正達／高雄報導

在高雄市長陳其邁的見證下，新任警察局長趙瑞華（右一）接下印信。（圖／警察局提供）

高雄市政府警察局20日進行交接典禮，由市長陳其邁擔任主持人，在警政署副署長李文章的見證下，由趙瑞華正式接下高雄的治安重擔，緊接著再由新任局長趙瑞華擔任監交人，進行苓雅、鳳山、岡山、旗山、仁武、鼓山、鹽埕、左營、林園、小港、六龜、湖內、前鎮分局及交通警察大隊等14個機關首長交接。

市警局表示，內政部基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，這次調整各警察機關警監職務，其中市警局異動人員分別為局長林炎田調任臺北市政府警察局局長、航空警察局局長趙瑞華接任市警局局長、督察長梁東山接任副局長、桃園市政府警察局主任秘書侯東輝接任副局長、花蓮縣警察局局長陳百祿接任督察長、前鎮分局長洪榮敏、苓雅分局長蔡鴻謀、仁武分局長陳膺方陞任市警局警政監、航空警察局臺北分局長王志中調任旗山分局長。

隨著林炎田北上履新台北市警察局長後，由趙瑞華正式接棒高雄，連帶14個分局長、大隊長也大搬風。（圖／警察局提供）

以及北市政府警察局訓練科科長高德昌調任鹽埕分局長、刑事警察局偵查第四大隊長曾順光調任林園分局長及警政署交通組科長謝錫釗調任六龜分局長；內部服務地區調整部分則有鳳山分局長林俊賢調任苓雅分局長、岡山分局長王春生調任鳳山分局長、旗山分局長王永吉調任岡山分局長、鼓山分局長徐釗斌調任仁武分局長、鹽埕分局長郭子弘調任鼓山分局長、林園分局長李明道調任左營分局長、六龜分局長江慶斌調任小港分局長、交通警察大隊長黃元民調任前鎮分局長、市警局犯罪預防科科長李明達調任湖內分局長及後勤科科長劉清俊調任交通警察大隊長。

陳其邁致詞時肯定林炎田在局長任內對市府的重點政策，都有一一完成、落實，其中高雄市270萬左右的人口，幅員廣大，對治安來說，真的是有蠻多的挑戰，林炎田局長都很認真的在為高雄做事，特別舉例，高雄暴力犯罪件數，114年31件，為六都最低；槍擊案件數，114年3件，和109年相比，減少11件，降幅達8成；在檢肅幫派組合部分，高雄也是連續4年榮獲全國「特優」；與民眾日常生活息息相關的交通事故防制上，高雄更是六都中唯一A1數量連5年下降的城市，114年較109年降幅高達27%。

由於緊接著就是春節、各項展演活動以及年底的九合一選舉，陳其邁盼治安與交通趙瑞華可無縫接軌。（圖／市警局提供）

新任趙瑞華局長，中央警察大學消防學系50期、中央警察大學水上警察學系30期碩士，歷任市警局湖內、岡山、鳳山、苓雅分局長、高雄港務警察總隊總隊長、內政部警政署行政組組長、臺東縣警察局局長、市警局督察長、副局長、保安警察第五總隊總隊長、內政部警政署督察室主任、航空警察局局長等職務，對本市治安狀況相當熟稔，市長致詞時表示，相信趙局長一上任，一定能立即上工，繼續拚治安，亦期勉新任分局長及大隊長在工作崗位上仍持續發揮專業，打擊不法，守護治安和交通，陳其邁也期望他持續對警察同仁的支持和協助，共同營造高雄更好的治安跟交通環境。

