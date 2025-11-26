正式提名！民進黨蘇巧慧選新北市長、陳品安戰苗栗縣長
民進黨今天（26日）召開中執會，提案並決議2026年新北市長、苗栗縣長提名候選人名單，最終通過分別徵召立委蘇巧慧、縣議員陳品安。隨後召開提名記者會。總統兼黨主席賴清德介紹，提名的二人具備許多相同特點：都是女性候選人、都是台大高材生、都是律師，也都深具理想跟抱負，在國會、議會表現傑出，蘇巧慧問政第一、深入基層，陳品安有理想抱負，在地方上推動各項作為，都是民進黨第一推薦的優秀人選。
賴清德表示，兩位候選人都是身懷抱負理想優秀的女性。賴清德先是介紹蘇巧慧，提及她曾是律師，早已深入各領域各階層，發揮專業幫助民眾，更是在民主家庭長大，對台灣前途懷有相當高理想和抱負。三屆立委以來，更獲得公都盟15次評鑑委員，是相當優秀的立委。
另外，賴清德表示，蘇巧慧非常關心教育，還爭取國家兒童未來館，能擴大兒童視野是未來照顧孩子的重要建設，另外更推動了太空發展法，讓台灣在國防也能有一定地位，更能奠定未來太空領域的基礎。這樣懷抱理想、問政第一、深入基層的立委擔任新北市長，絕對是市民之福。
「人不能決定哪裡出身，但可以決定哪裡奮鬥」賴清德第二位要推薦的是陳品安，她是台大財金系畢業、更是法學碩士，投入政治工作有別於一般人，沒有顯赫家世，但在台北擔任律師時，看到苗栗有一群人守護鄉土，她站出來加入反瘋車運動，更免費幫民眾打官司，最後她留在苗栗，連選兩次議員，高票當選，甚至連結婚宴客都選在苗栗。
賴清德指出，陳品安一直到現在沒有離開苗栗，兩次議員都高票當選，可以看出她不僅有理想、有愛心，更實實在在地推動各種作為、爭取許多建設，包含關心在地醫療，讓灣裡衛生所重建為社福聯合大樓，這些就是具體行動。他強調這樣有理想的人，絕對是苗栗縣長最佳人選。
