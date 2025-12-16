正式提告！川普控BBC假新聞 惡意剪輯「索賠超3100億」

美國總統川普（Donald Trump）當地時間15日就英國廣播公司（BBC）惡意剪輯其講話，影響2024年總統大選一事提起訴訟，並索賠100億美元（約3149億新台幣）天價。

美國總統川普提告BBC惡意剪輯「索賠100億美元」。（資料照／美聯社）

綜合《美聯社》、《紐約時報》等外媒報導，該項訴訟在美國佛羅里達州南區聯邦地區法院發起。長達33頁訴狀中，川普指控BBC在紀錄片中惡意剪輯他2021年國會山莊暴動前演講，且在大選前一週捏造並播出「公然試圖干預和影響選舉結果，以損害川普總統的利益」。

廣告 廣告

訴訟內容包括一項誹謗指控和一項違反佛羅里達州「欺騙性與不公平貿易行為」（Deceptive and Unfair Trade Practices Act）的指控，每項指控分別索賠50億美元（約1574.7億新台幣）。

川普當日稍早在白宮橢圓辦公室中曾預告這場訴訟即將來臨，並聲稱BBC斷章取義，「使用了人工智慧（AI）或其他東西，來說我從未說過的話」。截至發稿前，BBC尚未回應置評。

據悉BBC知名時事節目「全景」（Panorama）去年播出紀錄片《川普：第二次機會？》，將川普2021年1月6日演講的兩個獨立片段剪接在一起，從而讓川普看起來似乎是在煽動支持者攻擊國會山莊，引發巨大輿論爭議。

川普律師團隊11月10日要求BBC撤回相關紀錄片並道歉，否則將提起訴訟，索賠至少10億美元。BBC隨後在13日就誤導性剪輯向川普道歉，但拒絕川普方面提出的賠償要求。

延伸閱讀

MLB/費城人開福袋！ 1年約簽下遊騎兵奪冠功臣

MLB/旅美首年就上2A！ 外媒看好林維恩「2029扛運動家先發」

WBC/王牌出賽極大化 山本由伸有望投中華隊？