正式法制化！29高階警官人事異動 詐防中心法首位主任出爐
記者楊忠翰／台北報導
警政署為了因應《詐欺犯罪危害防制條例》施行後面臨的挑戰，以及保安警察第二總隊組織擴編，遂將刑事局詐欺犯罪防制中心法制化，同時調整保安警察第二總隊部分職務，5日發布最新一波新人事調動，總計29員職務異動，包括詐欺犯罪防制中心主任由高雄市警察局警政監張文源直接陞任。
警政署表示，因應中央警察機關修編及職務等階調整規劃，藉以完善警察官職務結構，並適度增加警監職務人數，參照現行直轄市及縣市政府警察局編制，調高中央警察機關督察長職務等階列警監，與主任秘書相同；另外，刑事局詐欺犯罪防制中心主任職務，與航空、國道公路、鐵路警察局及保安警察第一至第七總隊督察長，亦調高為警監職務，本署將同步辦理後續重要警職逐級陞遷檢討作業，29員則統一於7日辦理交接、到任。
最新第一、第三序列高階警官職務異動如下：
（一）高雄市政府警察局第四序列警政監張文源陞任警政署刑事警察局詐欺犯罪防制中心主任
（二）警政署警監督察陳清華調任警政署航空警察局督察長
（三）警政署交通組副組長黃益三調任警政署國道公路警察局督察長
（四）警政署警監督察張泰賓調任警政署鐵路警察局督察長
（五）警政署警監督察周振安調任警政署保安警察第一總隊督察
（六）警政署警監督察賈立民調任警政署保安警察第二總隊督察長
（七）警政署保防組副組長張明和調任警政署保安警察第三總隊督察長
（八）臺南市政府警察局警政監歐祖明調任警政署保安警察第四總隊督察長
（九）高雄市政府警察局警政監洪振順調任警政署保安警察第五總隊督察長
（十）警政署警監督察唐嘉仁調任警政署保安警察第六總隊督察長
（十一）警政署行政組副組長張國哲調任警政署保安警察第七總隊督察長
（十二）警政署警監督察邱顯良調任警政署行政組副組長
（十三）警政署警監督察陳朝新調任警政署交通組副組長
（十四）臺北市政府警察局警政監董欣欣調任警政署保防組副組長
（十五）臺北市政府警察局警政監詹志文調任警政署警監督察
（十六）新北市政府警察局警政監陳金藤調任臺北市政府警察局警政監
（十七）新北市政府警察局第四序列警政監洪松田陞任新北市政府警察局警政監
最新第二、第四序列高階警官職務異動如下：
（一）高雄市政府警察局督察黃維章調任警政署秘書室科長
（二）臺北市政府警察局督察王文生調任警政署保安警察第二總隊第一大隊大隊長
（三）警政署保安警察第二總隊督察長呂芳逸陞任警政署保安警察第二總隊第二大隊大隊長
（四）臺中市政府警察局督察王國峯調任警政署保安警察第二總隊第三大隊大隊長
（五）高雄市政府警察局督察蘇偉荃調任警政署保安警察第二總隊第四大隊大隊長
（六）臺南市政府警察局督察廖淦龍調任新北市政府警察局督察
（七）警政署臺中港務警察總隊副總隊長徐百瑄調任臺北市政府警察局督察
（八）警政署保安警察第二總隊第一大隊大隊長蘇文元陞任桃園市政府警察局督察
（九）桃園市政府警察局第四序列專員梁仲銘調任桃園市政府警察局督察
（十）警政署高雄港務警察總隊副總隊長廖正成調任桃園市政府警察局第四序列專員
（十一）警政署保安警察第四總隊第四大隊大隊長曾百溪陞任警政署臺中港務警察總隊副總隊長
（十二）警政署保安警察第五總隊第三大隊大隊長楊肇萍陞任警政署高雄港務警察總隊副總隊長
