正式獲提名選苗栗縣長戰鍾東錦 陳品安：一直覺得自己會贏

正式獲得民進黨提名選苗栗縣長戰現任鍾東錦，陳品安直言一直覺得自己會贏。（圖／李智為攝）

民進黨今天正式提名彰化縣議員陳品安參選苗栗縣長，迎戰尋求連任的鍾東錦。今天總統兼黨主席賴清德介紹陳品安，提及她是一位有抱負的年輕人，一旁的陳品安就已經在拭淚，秘書長徐國勇更協助遞衛生紙。陳品安表示說，她會全力輔選所有苗栗縣的黨公職，並結合更多有相同民主理念的夥伴們，一起讓苗栗開出民主的花朵，更直言「一直覺得自己會贏。」

賴清德提及陳品安投入政治工作有別於一般人，她沒有顯赫家世，但因在台北擔任律師時，看到苗栗有一群人守護鄉土、站出來反瘋車運動，她選擇站在鄉親那一邊，更免費幫民眾打官司，最後她更決定留在苗栗。一旁聆聽致詞的陳品安頻頻拭淚。

廣告 廣告

陳品安表示，面對民進黨提名她相當感動，感謝民進黨可以給予年輕人在基層服務的機會，讓她可以說出對苗栗的願景以及對苗栗未來的想像；感恩的是，非常謝謝苗栗縣的鄉親，用每一次的選票澆灌她，讓她成長茁壯，可以站在這邊，來宣誓要為苗栗縣付出的決心。

面對苗栗藍大於綠的現況，陳品安指出，苗栗從來沒有政黨輪替過，很多人問她為何可以這麼勇敢競選，因為對她這樣30、40歲的年輕人，最難的選擇跟最難的決定就是生小孩，如果有比這件事情更難的決定，就是生第二個小孩。然而，她身為兩個小孩的媽媽，可以為所有苗栗小孩打造下一代更好的環境，更平安、更幸福的苗栗，這是身為爸爸媽媽的責任。而她身為黨公職，也會全力輔選所有苗栗縣的黨公職，並結合更多有相同民主理念的夥伴們，一起讓苗栗開出民主的花朵。

陳品安表示，參加「反瘋車運動」是人生最大的選擇，她也感謝苗栗鄉親沒有因為她不是在地人就排斥她，而是張開雙手擁抱她。而她是新苗栗人，願意在這個地方付出，也真的一直在跟苗栗一起前進。「愛我們的囝孫，保護我們的土地」，這是她從政的理念跟理想。她強調，「我一定會贏，而且我有信心，我一定會贏。」

最後媒體提問，面對迎戰鍾東錦的困難? 陳品安表示，其實苗栗鄉親們對她接受度是蠻高的，因為她長期進行法律服務是不分黨派，也不分年齡，不分性別，但鍾東錦有執政的資源，不過她希望是可以透過不一樣的組織的方式，她會找到所有在苗栗認真生活的人一起合作。

陳品安指出，苗栗過去的派系因鍾東錦的執政有不一樣的變化，但只要跟她的民主價值是一致的就會一起合作，如頭份地區她預期合作對象是無黨籍議員曾玟學，竹南地區預期合作的對象是時代力量議員葉忠倫，如果一起合作，她相信像頭份竹南人口密集的地區，加上若是年輕人對她的認同是高過於鍾東錦，她相信是有翻盤的這個可能，「而且我昨天晚上都覺得自己會贏。」



回到原文

更多鏡報報導

正式提名！民進黨蘇巧慧選新北市長、陳品安戰苗栗縣長

民進黨選對會拍板蘇巧慧戰新北市長 苗栗陳品安、雲林劉建國有望出線

拍板！民進黨選對會徵召陳品安參選苗栗縣長 2026挑戰鍾東錦