正式獲民眾黨徵召參選新北 黃國昌「再談藍白合」：始終秉持最大風度

民眾黨今（4）日舉行中央委員會，會中通過選舉決策委員會之舉薦，徵召民眾黨主席黃國昌參選2026年新北市長，並核定選決會通過之2026年直轄市、縣市新一波議員提名名單，5位被提名人包括基隆市安樂區李文耀、新北市金山萬里汐止區陳語倢、新竹縣竹東五峰選區鍾心渝、彰化縣和美線西伸港選區蘇智弦、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區洪雅婷。

黃國昌指出，每位候選人披上台灣民眾黨的戰袍，就要秉持本黨「共容、共融、共榮」的核心理念，勇往直前、全力奮戰，努力讓台灣變得更好。黃國昌也表示，相信每位具備深厚專業素養、擁有服務熱誠的夥伴，未來都能持續深入地方、傾聽民意，以最大的努力與誠意完成民眾託付，透過實際行動與政策推動地方發展、增進人民福祉。

黃國昌也強調，自己在新北市長選戰中，天天都在實踐「追趕跑跳碰」，也就是「追求更好、趕行程、跑基層、跳脫框架、碰民意」，全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，將以具體行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。至於在野合作，黃國昌表示「始終秉持最大風度」，不論是黨內提名初選或政黨之間的競合，所有良性競爭都是民主的展現，每位有志之士都應正面迎戰，展現優勢、證明自己是最好的人選，成為人民最好的選擇。

