正式登記國民黨新竹縣長提名初選 陳見賢：凝聚跨黨派一起「做實事、拚建設」

《圖說》新竹縣副縣長陳見賢10日正式登記中國國民黨新竹縣長提名初選，逾百位支持者到場力挺，氣勢相當壯觀。（圖／陳見賢團隊提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹縣長參選人、副縣長陳見賢今（10）日正式登記中國國民黨新竹縣長提名初選，展現迎戰2026的決心。包括前新竹縣長邱鏡淳、國民黨團書記長張良印率領多位黨籍議員，及新竹縣各鄉鎮長、陳姓宗親會、黨代表、婦女團體與多位軍系黨員到場力挺，現場氣氛熱烈，象徵藍軍集結，陳見賢表示，將全力團結國民黨、整合最強戰隊，秉持楊文科縣長「老中青幼通通照顧」的理念，凝聚跨黨派力量一起「做實事、拚建設」，全力推動縣政。

陳見賢表示，自己加入中國國民黨已逾40年，長期深耕地方、投入基層事務，始終以遵守制度、遵循程序作為從政的基本原則。他強調，黨內初選制度的存在，是為了確保民主價值，「這場初選更不是為了分裂，而是為了選出最能帶領新竹縣團結向前的人」；正因如此，即便面對鋪天蓋地的攻擊與抹黑，他仍選擇堅守制度，用穩定與紀律承擔責任，以行動與實績回應社會期待。

陳見賢指出，他輔佐楊文科縣長邁入第8年，一路走來秉持「做什麼像什麼」的態度，期盼讓穩定治理成為社會信任的基礎。「縣政成果並非一蹴可及，而是歷任縣長長期累積所奠定的基礎。」陳也強調，面對產業園區擴展、智慧科技應用、教育建校工程，及交通路網與捷運規劃等多項建設同步推進的關鍵階段，更需要熟悉縣政運作、了解地方脈絡的人，確保政策無縫銜接、建設不中斷。

陳見賢承諾，他將延續楊文科縣長「老中青幼通通照顧」的理念，繼續「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」，並凝聚國民黨及所有跨黨派人才的力量，捲起衣袖做實事，讓新竹縣持續穩健向前。

特地前來致贈好彩頭的前縣長邱鏡淳表示，縣政最困難的不是做決定，而是讓所有人回到制度層次，把複雜問題拆解為可執行的方案。陳見賢長期堅守崗位，在關鍵時刻總是選擇扛責任、解問題，對陳見賢的治理經驗與穩健作風表達高度肯定。

陳見賢也感謝今天數百名議員、鄉鎮長、黨員、黨代表與基層支持者，陪同完成登記。他說，我們有共同的信念和責任，無論順境逆境，都要讓國民黨，找回團結的力量。

《圖說》前新竹縣長邱鏡淳（左一）陪同陳見賢完成初選登記作業。（圖／陳見賢團隊提供）