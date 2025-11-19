正式表態爭取國民黨彰化縣長提名 前副縣長洪榮章：千呼萬喚準備好了

國民黨2026年彰化縣要由誰來接班縣長王惠美，目前仍陷入迷團，但是由王惠美支持的前副縣長、現任彰化縣工策會總幹事洪榮章，今（19）日發出新聞稿表示，千呼萬喚，真的準備好了，鴻榮璋正式在老家溪湖鎮成立服務處，未來會全力爭取國民黨提名參選縣長，更將一步一腳印，努力獲得更多中間選民認同。

洪榮章新聞稿指出，他的形象看板，從10月起陸續出現在全縣26鄉鎮市重要道路及路口，短短一個半月已有近百面看板，全部都是支持者所贊助提供，除了顯示他的好人緣，更證明他進入縣府團隊7年多來，在基層為民眾解決問題，能力深獲地方各界肯定，才得以累積深厚的人脈。

洪榮章表示，新成立的服務處，就位在車水馬龍的溪湖鎮二溪路旁，中間玻璃門上有彰化縣地圖，兩旁則印有「紮根彰化、創新思維、承先啟後、凝聚共識」等標語，凸顯洪榮章的參選初衷及理念；進門後客廳一大面牆上有他的個人肖像，已做足準備、蓄勢待發要向前奔跑，自許能「用心傾聽鄉親的聲音，用行動回應每份期待」。

洪榮章提到，由於自己同時兼任縣政顧問團總團長，考量到公務行程繁忙，因此自掏腰包，自費聘用多位特助作為分身，替他拜會基層村里社區、宮廟，現身大小活動行程，藉此提升曝光度。他指出，服務團隊中也有人是自願加入幫忙，還有幾位是交情深厚的顧問團老朋友，義不容辭情義相挺，讓他感動之餘，更加充滿信心。

洪榮章表示，隨著綠營初選白熱化，愈來愈多熱心支持者碰面時總不時詢問，何時會有競選總部或辦公室？為了讓支持者有聯誼交流的場所，參選服務團隊也能有彼此聚會討論及領取文宣品的據點，決定從善如流，在家鄉溪湖鎮二溪路旁成立服務處，歡迎鄉親們前來奉茶。

