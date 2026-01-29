正式表態與老柯搶總召！蔡其昌PO照曝心聲：勸進下我選擇站出來登記

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

立法院下個會期將於2月24日開議，民進黨團近日將進行立院黨團幹部改選，除了「萬年總召」柯建銘表態競選連任之外，立委蔡其昌今（29）日突然表態，「在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記。這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。」蔡其昌指出，無論結果如何，都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。他的表態競選也讓立院黨團總召人選正式進入「柯蔡之爭」。

廣告 廣告

民進黨立委蔡其昌今日表態將登記參選立法院黨團幹部。（圖／蔡其昌臉書）

蔡其昌在臉書發文指出，這段時間，陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望我能在這個階段，多分擔一些責任，「對每一份信任與期待，我都放在心上，也心懷感謝。」他表示，自己並不是一個習慣談論位置或角色的人，「對我來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好。也正因如此，面對大家的勸進，我其實思考了很久的時間。」

「民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持，都是我們重要的資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。」蔡其昌指出，在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的，在大家的勸進與鼓勵之下，選擇站出來登記，「這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。」

蔡其昌表示，無論結果如何，都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行，「對我來說，最重要的不是個人的角色，而是我們能不能一起，把國家照顧好，把該做的事做好。」他並表示，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，「但我始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔，我期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。」

更多FTNN新聞網報導

拿總預算、軍購換人工生殖法？柯文哲曝原意嘆別把人家想得很壞

政治讀新術／柯文哲自曝找綠營喬案 連他都忍不住開口：實在太囂張

柯文哲自曝喬《人工生殖法》換軍購 鍾佳濱、吳思瑤罵翻：政客拿普世價值做廉價交易

