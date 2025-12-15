正式表態角逐國民黨提名 江啟臣盼帶領台中躍升國家門面

立法院副院長江啟臣正式表態角逐國民黨2026台中市長提名，強調將以實際行動展現為台中服務的決心。（圖／周志龍攝）

隨著國民黨立委楊瓊瓔日前表態有意參選2026年台中市長，立法院副院長江啟臣昨（14）日也正式表態，將角逐國民黨提名。他表示，將以實際行動展現為台中服務的決心，期盼在既有市政基礎上，持續帶領台中前進，讓市民過上更幸福的生活。

江啟臣表示，市民的期待與台中的未來，自己責無旁貸。歲末年終之際，他感謝市民一路以來的鼓勵、支持與信任，並指出，近期陸續懸掛賀年看板，以「駿馬啟新程，躍進旗艦城」為主軸，向市民傳達新年祝福，同時也象徵對台中未來發展的願景。

他指出，在台中市長盧秀燕近八年推動市政建設下，台中不僅躍升為六都之一，更成為全國第二大城與宜居城市首選，市政成果有目共睹。他強調，未來應在既有基礎上，進一步將台中打造為「台灣的旗艦城」，讓台中成為國家門面、亞洲明珠與全球關注的焦點，並期盼新的一年能與市民攜手，讓台中從幸福城市邁向國際城市。

談及個人從政歷程，江啟臣表示，台中是自己成長、被栽培的家鄉，能為故鄉服務是從政初心，也是此生的榮幸。自返鄉投入民代選舉以來，他始終一步一腳印、持續準備，盼透過實際行動讓台中更好、讓市民生活更加幸福。

江啟臣強調，面對市民的期待，自己責無旁貸，現在正是實踐對台中承諾與願景的關鍵時刻。身為國民黨員，他將全力爭取黨內提名，並以具體行動展現服務台中的決心，期盼延續國民黨在台中的執政基礎，爭取更多市民支持。

除江啟臣外，國民黨立委楊瓊瓔亦有意爭取國民黨提名參選2026台中市長。（圖／周志龍攝）

