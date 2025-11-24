正式解約！ 李四川：台新將北士科正式歸還北市府

台北市政府與新光人壽針對輝達落腳北士科T17、T18用地的合意解約案，歷經數月協商終於完成。台北市副市長李四川今（24）日透露，北市府已在今天上午完成塗銷新壽地上權程序，土地正式歸還市府，接下來將進入與輝達簽約階段。

台北市副市長李四川。（資料圖／中天新聞）

李四川今天接受網路節目《新聞給問嗎？》專訪時表示，新壽上週召開董事會後，北市府在今天上午已經完成地上權塗銷作業。他日前曾指出，新壽已正式將公文送出，市府審核無誤後最快下週可解約，如今程序已順利完成。

輝達。（圖／美聯社）

這起合意解約案從五月開始協商直到九月，過程中還曾遭外界質疑卡關，時間拉得相當長。李四川說明，北市府除了與新壽董事長魏寶生洽談，也曾與台新金控的吳家會面，不過最終還是回歸依法論法的原則處理，因此也能理解台新金控的立場。

李四川強調，地上權塗銷完成後，接下來就是北市府與輝達簽約的問題。台北市長蔣萬安近日受訪時也表達期待，希望最快能在明年農曆年前與輝達順利完成地上權設定簽約，並盼明年中時可以順利動工。

