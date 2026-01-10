正式跨入超高齡社會門檻！人口紅利恐歸零 全台「最老」城市竟然是這裡

（生活中心／綜合報導）台灣人口結構迎來重大歷史轉折點。內政部於昨（9）日揭露最新統計數據，確認我國已正式跨越定義上的「超高齡社會」門檻。數據顯示，全台65歲以上長者人數已突破467萬大關，佔總人口比例高達20.06％。這意味著，如今走在台灣街頭，每五位民眾中就有一位是高齡長者，人口老化速度之快，已成為不可逆的既定事實。

示意圖／擷取自免費圖庫freepik

與急速攀升的高齡化趨勢形成強烈對比的，是持續探底的生育率。檢視2025年全年的新生兒數據，累計僅有10萬7812名嬰兒報到，不僅創下連續十年下滑的紀錄，更無情地寫下歷史新低點。單看去年十二月份，出生數甚至比前一年同期大幅縮減3469人，少子化海嘯的衝擊力道顯然未見減弱，世代交替的斷層危機日益嚴峻。

廣告 廣告

值得注意的是，在人口地圖的分布上，六都中的「首善之都」意外超越過往印象中高齡化的農業縣市。台北市以24.18％的高齡人口占比，超越嘉義縣的24.11％，位居全台「最老」城市之冠；緊追在後的則分別是南投縣、基隆市與屏東縣。反觀受惠於科技園區磁吸效應的新竹縣，則以約15％的低占比，成為全台結構最年輕的縣市。

若將視角拉大至整體規模，台灣總人口數持續呈現負成長態勢。截至去年底，全台總人口降至2329萬9132人，短短一年內便減少了10萬1088人。若進一步剖析結構，目前具備主要生產力的15至64歲青壯年族群佔比約六成八，而需受照顧的零至14歲幼年人口僅剩11.51％。這份最新的人口成績單，無疑為台灣未來的勞動力供給、稅收基礎與社會福利體系，埋下了極為沉重的變數。

更多引新聞報導

辛柏毅失聯第四天 親屬曝通靈對話「撞到頭、左手與左肩卡住」惹鼻酸

鄧佳華昔偷拍入監今獲釋 網友一看近照全歪樓

