正式踏上衛冕之路！台灣「提前鎖定會內賽」 2027世界12強名單一次看

世界棒壘球總會（WBSC）於2026年1月14日發布新聞稿，正式宣布參加「2027 WBSC世界12強棒球賽（WBSC Premier12 2027）」的20支男子棒球代表隊中的19支隊伍名單。邁入第四屆的12強賽將採用全新賽制，由截至2025年12月31日為止，WBSC男子棒球世界排名前12名的球隊，加上2026年舉辦的兩場資格賽中脫穎而出的4支球隊，共16隊參與2027年的正式賽（Opening Round）。

WBSC男子棒球世界排名前12的球隊，包括日本、上屆冠軍中華隊（台灣）、美國、韓國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲以及多明尼加，已確定直接獲得2027年世界12強棒球賽正式賽的參賽資格。其餘4個參賽名額，將透過2026年的資格賽產生。

WBSC同時公布了將參加資格賽的8支球隊中的7隊，分別為世界排名第13的哥倫比亞、第14的義大利、第15的捷克、第16的尼加拉瓜、第17的中國、第18的德國以及第19的英國。第20支球隊將是世界排名第20的加拿大，或是若第二場資格賽的主辦國排名在世界前20名之外，則由該主辦國以瓦爾德卡（Wild Card）身分參賽。

WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）表示：「恭喜所有將參加2027年WBSC世界12強棒球賽的球隊。12強賽已確立為我們的旗艦賽事，2027年版本將透過擴大且具高度競爭力的賽制，進一步提升賽事水準」。法卡利指出，讓世界排名前12的球隊自動晉級，是獎勵長期的卓越表現，而資格賽則為雄心勃勃的新興計畫提供了在世界舞台競爭的明確途徑，「我們很高興看到世界最強的球隊將為爭奪2027年12強賽的一席之地而戰，並持續推動棒球在世界各地的發展」。​

根據2024年10月推出的新賽制規定，2025年底WBSC男子棒球世界排名前12名的球隊將直接晉級2027年的小組賽階段；而排名第13至18名的球隊以及兩支外卡球隊將參加12強資格賽，爭奪另外4個小組賽名額。其中一場由4隊參加的資格賽確定由中國主辦，將於2026年11月26日至29日在廣東省中山市的「中山國際棒球壘球中心」舉行。WBSC也表示，將於近期公布第二場資格賽的主辦地點。

