正式踏入超高齡社會 「景氣衝7%成長、人口卻20%老化」 台灣一邊成長一邊老去

台灣2025年正式踏入超高齡化社會。（圖片來源／信傳媒編輯部）

台灣景氣一邊被AI熱潮拉到高速檔，但人口結構卻在少子化、老化中慢慢熄火。內政部9日公布最新戶口統計顯示，2025年底全台人口2329萬9132人連續負成長，與前年同期少10萬1088人，平均每天少近277人。其中，65歲以上達467萬3155人、占20.06%，等同正式跨進世界衛生組織（WHO）定義的「超高齡社會」。

另外，同年新生兒僅有10萬7812人、粗出生率4.62‰，12月單月出生9027人仍偏低；結婚對數也降至10萬4376對。對照鄰近的日本與韓國仍在政策拉抬下力拚止跌，台灣「不想生」的警報聲，在景氣數據亮眼時更顯詭譎。

出生與死亡的剪刀差擴大，12月自然減少8423人

把目光拉近到單月，根據內政部統計資料，去（2025）年12月新生兒9027人，折合年粗出生率4.56‰；同月死亡1萬7450人，折合年粗死亡率8.82‰，自然增加（出生減死亡）為負8423人。人口總數也因此較11月再減6953人，延續「月月負成長」的態勢。

更關鍵的是人口結構。截至去年12月底，0到14歲僅268萬1890人、占11.51%；15到64歲1594萬4087人、占68.43%；65歲以上467萬3155人、占20.06%。以上數據意味著，台灣社會不只「老了」，正式踏入超高齡社會，每五人就有一人為65歲以上，同時整體母數還正在快速「縮小」。

台北最「老」竹科最「年輕」，縣市版兩個台灣

超高齡也不是平均分配。以65歲以上人口比率觀察，台北市以24.18%居冠，新竹縣僅15.08%最低；直轄市中，高雄20.79%、台南20.48%已跨過20%門檻，新北則在19.95%邊緣徘徊。換句話說，一樣是「台灣」，有人已經走到超高齡的深水區，有人還在門口試水溫。

觀察人口流向，以年增率看，桃園人口增加率最高（0.70%），其次是新竹縣（0.44%）與台中（0.27%）；相反地，金門（-2.99%）、連江（-2.36%）與台北（-2.06%）減幅較大。年輕勞動力往就業機會集中的都會與科學園區移動，讓「哪裡有工作、哪裡就比較年輕」成為最直白的社會寫照。

景氣亮眼也救不了生育，結婚對數年減15.2%

少子化的連鎖反應，往往先從婚姻端露出端倪。2025年結婚對數10萬4376對，較2024年少1萬8685對，年減幅度竟達一成半（15.2%）；而2024年也較2023年減少2,131 對，年減幅則是1.7%。當結婚變少、晚婚晚育延長，出生數要止跌恐怕更難。

若觀察周圍主要國家，韓國則在2024年出現久違的反彈，出生數23萬8300人、合計生育率0.75、粗出生率4.7（每千人），官方也把婚姻回升視為重要推力；日本2024年出生數跌到72萬998人，同樣刷新低點，凸顯即使加碼補貼，逆風仍難一夕扭轉。

台灣的矛盾在於「經濟很會賺、人口很不會生」。主計總處對2025年經濟成長率上修達7%以上，外銀也預估明年人均GDP上看3.8萬美元、首度超越日韓；但人口結構卻用更快的速度把勞動力與照護需求拉開，可見雖然經濟數據亮眼，但實際生活要支撐民眾有意願結婚生子，仍有一段距離。

