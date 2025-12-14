正德不只是做善事 例行公益、醫療守護與勞工醫院的誕生

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 《南方視角》節目今（14）日專訪正德慈善醫療文教機構及正德醫院、正德總院前執行長吳真樺，從疫情期間的「愛心廚房」、一年到頭不間斷的公益行動，一路談到籌辦「勞工醫院」的初衷。吳真樺坦言，正德做的不只是「善事」，而是試著在社會安全網最薄弱的地方，補上那一塊缺口。

吳真樺在節目一開始回顧正德的緣起。她表示，正德一路走來，以慈善、醫療為核心，延伸到文化、教育與臨終關懷等不同面向，「很多人以為我們只是偶爾辦活動，其實對不少家庭來說，正德是一段日子裡唯一可以依靠的地方。」從早年的義診、免費醫療，到現在的醫院與例行救助，背後承受的是長期在人力與財務上的壓力，但也因此看見了最真實的民間需求。

廣告 廣告

節目中特別提到，2020 年新冠疫情席捲全台時，正德仍然堅持維持「愛心廚房」供餐服務。當時不少志工的家人擔心染疫風險，不願讓家中長輩外出服務，廚房負責備餐與外送的志工人力一度吃緊；加上景氣低迷，捐款同步下滑，卻也正是很多邊緣戶「連吃飽一餐都成問題」的時候。

「那段時間，我們也曾經盤算過，到底還撐不撐得下去？」吳真樺說，但一個又一個真實個案，讓她和團隊不敢也不能鬆手。她分享了一對母子的故事：這對母子從外縣市搬到高雄，因疫情失業、暫時沒有收入，第一次來到愛心廚房時，在門口猶豫了很久才鼓起勇氣走進來。

「那位媽媽很不好意思地問我們：『我現在沒有收入，身上只有一百元，能不能讓我跟孩子兩個人吃一餐？』」吳真樺回憶，當下看著母子既飢餓又羞澀的表情，她心裡非常不捨，趕快安撫對方，告訴這位母親：這裡是免費的愛心廚房，有需要就可以來用餐，不用害臊也不用付錢。此後，母子倆天天來用餐，直到疫情趨緩、生活逐漸恢復正常。

幾個月後，那位母親再度出現在愛心廚房，卻是特地來道謝。她告訴吳真樺，自己已經重新找到工作，有穩定收入，之後不會再來用餐，反而要改成捐款支持愛心廚房，「因為在最困難的時候，有人拉了她和孩子一把」。這個從受助者轉為捐助者的故事，也成為正德同仁與志工心中，最深刻的回饋之一。

節目中也提到，外界偶爾會質疑，愛心廚房裡有些用餐民眾穿著整齊，甚至有人化妝、穿著看似名牌，為何還要來「吃免費」？對此，吳真樺一語道破背後的社會心理。

她指出，有些民眾平時幾乎沒能力添購衣物，手邊可能只有一兩套社會大眾、善心人士捐贈的衣服，剛好是品牌或正式服裝。「對很多人來說，出門來用餐，是一件很重要的事，他們會把身上僅有的一套比較好看的衣服穿上，不是為了炫耀，而是不想讓人看輕。」在她眼中，這些人即使生活陷入困境，仍想維持基本尊嚴，「衣服好不好，不等於他的生活不辛苦」。

面對這類誤解，吳真樺強調，正德在做資源分配與個案訪視時，看的從來不是「表面穿什麼」，而是實際的經濟狀況與生活需要。「最怕的是，不懂的人一句酸言，就把那些好不容易鼓起勇氣來求助的人，重新推回黑暗裡。」

談到醫療志業與「勞工醫院」的構想，她特別提到正德創辦人一直以來的堅持：醫藥應優先照顧社會底層、尤其是長期勞動的勞工族群。「很多勞工朋友，平常捨不得請假看醫生，都是拖到身體真的出大問題才被送進醫院。」她觀察，勞工家庭面對重大疾病時，常同時承受三種壓力──請假治療就代表收入中斷、醫療與照護費用沉重、家中沒有足夠人力輪流照顧，「有時候不是他們不想好好治療，而是現實根本不允許」。

也因為如此，正德才萌生籌辦「勞工醫院」的念頭，希望打造一個在門診時間規劃、費用設計與照護模式上，更貼近勞工生活型態的醫療據點，讓辛苦工作的雙手，在生病時不會無處可去。

吳真樺坦言，從慈善走到醫療，再到規劃勞工醫院，是一條漫長又艱難的路，中間不乏「是不是做到這裡就好」的念頭，但一想到背後是一個個具體的名字與家庭，而不是冰冷的數字，就會告訴自己必須咬牙撐住。

她在節目最後表示，正德未來仍會持續維持例行性的公益活動，讓愛心廚房、物資關懷與訪視服務穩定運作，同時一步一步推進勞工醫院的規劃。「我們沒有辦法保證可以幫到所有人，但希望在這個社會最需要的一角，正德永遠有人在。」

《南方視角》也透過這場專訪，讓聽眾看見，在冷冰冰的數字與制度之外，還有一群人默默守在社會縫隙裡，把善意做成日常，讓更多家庭在最困難的時候，有一碗熱湯、一張病床可以依靠。