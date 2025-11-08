正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄一名女子利用職務之便，在擔任正德佛堂出納員期間，透過填寫空白支票並盜用印章的方式，在短短兩年內非法侵占高達4545萬元的公款。這起嚴重的貪污事件最終因創辦人發現帳目不符而曝光，儘管女子僅歸還79萬元，法院仍依偽造有價證券罪判處她8年徒刑，並要求她每月償還1萬2千元給佛堂，需要長達百年才能還清所有欠款。
這位王姓前出納員從110年7月至112年9月期間，自行填寫了109張空白支票，同時盜用創辦人及佛堂的印章，每次填寫金額從17萬元到49萬元不等，總計盜領4545萬元。佛堂人員表示，這名女子平時個性不錯，比較好相處，服裝和座車都很普通，完全看不出有經濟困難的跡象。
據了解，王姓女子是在七年前透過應徵進入正德佛堂擔任文書工作，半年後便轉任為出納人員，成為佛堂內唯一負責管理所有金錢收支的人員。讓人震驚的是，她將盜領的4000多萬元幾乎全部揮霍，事發時身上只剩60多萬元。事件曝光後，她總共只歸還了79萬元。法院不僅判處她8年徒刑，還要求她每月分期償還1萬2千元，按此計算需要約100年才能償還完畢。
佛堂人員提到，創辦人非常慈悲，考慮到她的困難處境才同意分期還款。事件發生後，佛堂也加強了財務管理措施，包括處理現金時必須有兩人在場，並且必須在監視攝影機下進行，以防止類似情況再次發生。
總院位於高雄的正德佛堂規模相當龐大，全台共有14間分院，旗下還擁有正德電視台、愛心廚房、愛心旅舍以及正德醫院。雖然這名前員工已被判刑，但由於監督不周導致流失的4千多萬元公款，幾乎無法完全追回，對佛堂造成了重大損失。
