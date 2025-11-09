「正德佛堂」女出納盜領4545萬 犯行曝光只歸還79萬下場出爐 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

國內知名的「正德佛堂」一名王姓女出納，她在任職期間竟將佛堂當成私人金庫，2年多來以佛堂名義填寫109張空白支票，成功提領4545萬4474元，就在犯行曝光後，王女也坦承犯行，但只歸還79萬餘元；經高雄地院審理，法官將王女依偽造有價證券罪判刑8年，並沒收剩餘犯罪所得。

正德佛堂在全國各地、甚至國外皆有分院，旗下還有基金會、電視台、醫院等機構，信徒也相當多，而王女自2018年7月2日起，開始在正德佛堂擔任文書工作，半年後轉任財務出納人員，專責保管佛堂零用金、記帳、開立應付帳款支票等相關工作。

判決指出，2021年7月1日起至2023年9月6日，王女竟拿了109張空白支票，然後蓋上正德佛堂、財務長等人的印章，隨意填上金額從17萬至49萬餘元不等，再到銀行兌現，2年多來共領款4545萬4474元，但犯行還是被佛堂發現，將她告上法院。

案經高雄地院審理後，法官認為王女不尊重他人財產權，又妨害有價證券的流通及行使，紊亂金融秩序，又審酌王女犯後坦承犯行，並非全無悔意，另已積極與佛堂達成調解，並且按期履行，最終依犯偽造有價證券罪，判處8年徒刑，並沒收犯罪所得，全案仍可上訴。

