正德幸福高雄公益園遊會 陳其邁市長蒞臨力挺公益

【記者張嘉誠／綜合報導】

正德社會福利慈善基金會秉持創辦人常律法師的慈悲大愛理念，自105 年 8 月起創設愛心廚房，讓有需要用餐的食客不用出示身分證明文件，可以在乾淨明亮的愛心廚房內享用免費美味、熱騰騰的素食餐點，正德基金會以實際行動具體解決弱勢族群社會民生問題。

圖▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／正德慈善基金會提供)

正德慈善基金會於11月2日在高雄市文化中心舉辦「幸福高雄公益園遊會」，活動獎品豐富精采熱鬧，高雄市市長陳其邁特別蒞臨致詞，肯定正德長期投入社會公益的用心與行動，現場抽出「市長獎」，得獎民眾歡呼聲不斷，氣氛熱烈。

廣告 廣告

活動貴賓雲集，立法委員許智傑委員、李昆澤委員、邱議瑩委員、賴瑞隆委員、林岱樺委員、柯志恩委員，高雄市邱俊憲議員、朱信強議員、何權峰議員、湯詠瑜議員，以及高雄市政府民政局副局長吳淑惠、海洋局副局長羅長安等貴賓到場致意。

圖▲特色美食攤-頑固油飯。(圖／公益團體活動報導提供)

現場活動攤位包括五大志業闖關體驗、兒童寫生活動及公益摸彩及公益團體活動報導邀請的人氣攤商「甜心愛玉」、「Her呷雞蛋糕」、「壞朋有廚房」、「正月初一手作麻糬」、「頑固油飯」、「拾念甜品」、「歐巴蔬食」、「另起滷灶」及「樂咖大阪燒」共9攤人氣特色美食參與設攤，現場也安排各項精彩的表演活動。

正德社會福利慈善基金會表示，感恩各界善心人士、志工及企業團體的熱情支持，未來正德將持續以慈悲為懷，推動更多社會公益，關懷弱勢、促進社會祥和，基金會演音法師也呼籲，期盼大眾長期支持愛心廚房的營運，未來希望更多企業團體加入共襄盛舉，捐助善款及物資愛的能量不斷傳遞下去。