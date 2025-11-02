正德幸福高雄公益園遊會

財團法人正德社會福利慈善基金會於昨（二）日假高雄市文化中心舉辦「幸福高雄公益園遊會」，現場人潮絡繹不絕，氣氛熱鬧又溫馨，吸引眾多民眾熱情參與；市長陳其邁特別蒞臨現場致詞，肯定正德長年深耕社會公益的用心與行動，並親自抽出「市長獎」，現場歡呼聲不斷，幸福洋溢。（見圖）

活動現場政商雲集、愛心匯聚，立法委員許智傑、李昆澤、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、柯志恩、邱志偉及黃捷服務團隊等多位民意代表親臨致意，展現對正德公益理念的支持；高雄市議員邱俊憲、朱信強、何權峰、李雅靜服務團隊、黃文益服務團隊亦蒞臨共襄盛舉。鳳山區市議員參選人蘇致榮、苓雅新興前金區市議員參選人陳雅敏，以及高市府民政局副局長吳淑惠、海洋局副局長羅長安、高雄市國際婦女會會長鄭淑芳帶領團隊成員、多位區長、里長與民間團體代表也到場致意，展現政商齊心、共善共榮的精神。

正德社會福利慈善基金會董事長演音大德表示，正德秉持「慈善、文化、教育、醫療、制喪」等五大志業精神，長期推動社會關懷與慈善公益，促進社會祥和；其中「正德愛心廚房」多年來持續為弱勢族群免費提供愛心餐點，服務遍及全台，傳遞愛與希望。演音大德勉勵大家，每天進步百分之五，生活就會有明顯轉變，內心也會更平靜、幸福、健康，期盼透過園遊會活動，邀請更多人投入公益行列，散播愛的種子。

正德社會福利慈善基金會感謝各界善心人士、志義工及企業團體的熱情支持，讓活動圓滿成功；未來正德將持續以善念為本，推動更多社會公益行動，關懷弱勢、促進社會祥和，實踐「人人行善，處處有愛」的理念，讓愛的足跡遍布每個角落。

該活動有五大志業闖關體驗、兒童寫生及精彩表演，內容豐富；特色美食攤位包括手作麻糬、人氣厚片、愛玉、貝果及古早味點心等，香氣四溢。誠摯邀請社會各界持續以捐款或行動支持公益。