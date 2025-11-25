正心中學國中部停招？家長、學校一頭霧水 真相和AI有關

Google搜尋AI摘要出現正心中學國中部停招烏龍訊息。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林正心中學國中部招生開始報名，有家長在Google搜尋AI摘要竟出現「正心中學國中部已於114學年度停止招生」的訊息，致電向學校詢問，校方也一頭霧水，經查證才知是AI搞烏龍，校方(25)日緊急澄清，也以此案例提醒享受科技帶來的便利時，也要保有清醒的判斷與謹慎的態度。

正心中學指出，上週接到家長電話詢問學校國中部停招嗎？校方覺得奇怪，進一步詢問消息來源，因學校國中部開始招生，家長在Google搜尋「正心中學國中部招生」資訊時，頁面上方的AI摘要(AI Overviews)給出「正心中學國中部於114學年度停止招生」的錯誤描述後致電學校求證，才知道網路上發生烏龍事件。

校方推測可能是因為今年10月學校網站全面更新，以致AI沒有搜尋到國中部招生資訊，而自行將「國中部、招生」的關鍵字與近期熱門新聞「中正預校國中部將於115學年停止招生」新聞無縫連結，產出「正心中學將於114學年停止招生」的烏龍訊息。

正心中學指出，校方連繫Google工程師也發現搜尋的AI overview 中囊括了中正預校的參考網站，因此出現資料顯示有誤的狀況，學校提供相關資訊後，工程師作優化處理，現仍會出現不正確的資訊，主要原因是AI是靠大數據，希望透過報導提高點閱糾正AI。

校方指出，AI出現錯誤事件時有所聞，呼籲社會各界在面對AI工具時要保有清醒的判斷與謹慎的態度，這才是善用 AI 工具、負責任面對未來的最佳方式。

