「正忠排骨飯」插旗光華夜市商圈 開幕祭「1元便當」

高雄在地便當品牌「正忠排骨飯」宣布進駐光華夜市商圈，新店將於明年1月3日開幕。為回饋消費者，開幕首兩日每日前100名顧客可用1元購買招牌排骨便當，每人限購一份。

「正忠排骨飯」宣布進駐高雄光華夜市商圈，新店將於2026年1月3日開幕。（圖／正忠排骨）

「正忠排骨飯光華店」選址於光華二路與廣西路口，鄰近住宅區與商圈核心地帶。業者表示，該地點白天擁有穩定上班族客群，夜晚則可受惠於光華夜市帶來的觀光與在地消費人潮，具備全天候營運優勢。

這家走過30多年歷史的高雄老字號便當品牌，近年啟動品牌2.0計畫。正忠排骨飯攜手台灣設計研究院（TDRI）與高雄市政府經發局，邀請無氏製作操刀全新品牌識別系統，從視覺、字體到IP角色進行全面更新。

廣告 廣告

品牌轉型以最具代表性的「排骨」為核心概念，打造專屬標準字「正忠排骨體」。同時誕生全新品牌吉祥物IP「排骨君」，透過強化記憶點的方式，拉近與年輕世代的距離，為老字號注入年輕活力。

業者透露，「排骨君」未來將成為品牌行銷的重要角色，串連門市、包裝與活動推廣等各個環節，讓品牌形象更一致且更有溫度。相關設計成果已陸續曝光，不僅搶先在青年店亮相，也曾於高雄設計展期間展出。

重新設計的經典便當盒在高雄設計展期間亮相後，翻轉外界對傳統便當品牌的既定印象。正忠排骨飯同步擴大實體版圖，持續推動品牌轉型腳步。

光華店開幕優惠將於1月3日、4日兩天實施，預期將引發排隊人潮。每日前100名到店消費的顧客，只要支付1元即可購得招牌排骨便當一份。

延伸閱讀

喜歡脆爽還是軟嫩？ 農業部揭「7大芭樂」風味吃法

淡水貝果店盜圖遭本店跨海抓包 道歉聲明網不買單

全支付擴大應用 明年1/3起可搭北捷、雙北公車