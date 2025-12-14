正忠關懷協會攜手祀典大天后宮送暖

寒冬送暖，祀典大天后宮廟埕廣場擠滿人潮。 （記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

高雄市正忠關懷協會與祀典大天后宮聯合舉辦寒冬送暖活動，十三、十四日在祀典大天后宮廣場免費贈送由正忠排骨飯提供的兩千四百個便當，並隨餐附送養生湯品，不限身份，完全免費，送完為止。

王致中是嘉義人，國中之後就到高雄打拚，在三民區正忠路向老議員黃正忠租屋經營小吃店，從此與「正忠」兩字結下不解之緣，也以排骨飯闖出響亮名號。

取之於社會，用之於社會，正忠排骨飯成立正忠關懷協會，多年來一直默默付出關懷，希望能帶給社會一點溫暖。

這兩天贈送的排骨、宮保雞丁與雞腿便當，與店裡賣的完全相同，絕不偷工減料。便當於上午十一點半、下午五點半分兩梯，每次發放六百個便當，不限身份，完全免費，不少民眾提前卡位，廟埕廣場擠滿人潮。

祀典大天后宮主委張文輝說，超佛心！看到便當裡的主菜與三樣配菜，豐盛菜色如辦桌，直說媽祖的信眾真有福氣。