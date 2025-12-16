正念覺察練習 幫助自己也幫助他人
高雄鳳山靜思堂一場正念教育講座，邀請社工師、國小老師現身說法，帶給教育現場的老師更多正能量與更多支持的力量，共同面對教育困境。
社工師 吳佩玲：「感覺呼吸的時候，手指頭，摩擦過手指的觸感，然後往上的時候，吸氣，往下的時候，吐氣，緊張的孩子，特別有幫忙。」
觸覺覺察，是隨手可用的呼吸方法，幫助平穩情緒。
社工師 吳佩玲：「冷靜6秒鐘，就可以讓杏仁核的化學物質降低。」
陪孩子跟情緒做朋友、正念入校園，幫助師生更自在、有效地學習互動。
幼兒園老師 張千謙：「教育它本身就是一個，生命影響生命的過程，把我們自己照顧好，我們才可以去帶出一個，情緒穩定的孩子，更重要的是，回歸到自我本身，因為只有從我自己出發，生命過得精采了，才有辦法帶出一個成為光的孩子。」
退休老師 陳妙清：「情感上面有建立起來，在班級的經營上面，會比較融洽一點，運用這個正念方面去引導的話，情緒平穩下來，那一些負向的行為，自然就會減低。」
退休老師 房柏成：「不管是孩子的學習，或者我們大人情緒管理，正念的練習，對我們情緒的安撫，非常非常地有用，所以不管是大人、小孩子，都非常地很好。」
社工師 吳佩玲：「其實真的很需要親師合作。」
慈濟志工 吳成瑤：「最大的目的就是要帶給我們，教育現場的老師，有更多的支持的力量，因為現在教育現場真的滿艱辛的，期待高雄教聯會每一場的講座，都可以帶給老師們更多的正能量。」
教育環境挑戰重重，融合正念練習、品德教育和情緒管理，溫柔陪伴孩子成長。
