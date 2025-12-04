正方倉儲.國光客運保修廠排廢水 市府:非自來水污染元凶

地方中心／綜合報導

基隆河遭污染超過一週，市府層層過濾，揪出正方倉儲、盛星動力兩家廠商違規，遭到重罰，不過，市府強調，這兩家都不是自來水遭污染的元凶，基隆市長謝國樑表示，有幾個懷疑的對象，正一一清查，不過議員質疑，市府慢半拍，事發三天後才開始處理。

基隆碇內大排，發現大量白色泡泡、油污，市府向上追查，發現是正方倉儲違法排放，重罰60萬。盛星動力也被查出違規，被勒令停業，仔細看，兩家廠商都在基隆河上游，沿著河水，油污排入碇內大排，再進入下游的抽水站，不過，市府表示，這兩家都不是元凶。基隆市長謝國樑：「有一些我們目前懷疑的對象，我們仍然蒐集證據，也報請基隆地檢署偵辦，也感謝基隆地檢署正積極了解中。」

正方倉儲、國光客運保修廠排廢水 基隆市府：非自來水污染元凶

基隆市議員痛批，市府處理慢半拍（圖／民視新聞）

基隆市議員（民）張之豪：「市政府一直到汙水爆發三天後，也就是11/30晚上，市政府才召開記者會，衛生局這時候才呼籲市民，不要喝這個水，但這時候已經太晚了，這三天來基隆市政府在做什麼呢，基隆市長招待國民黨黨主席，到基隆吃喝玩樂，市長還說他今天才知道，基隆供水來源是基隆河，市長真好做一推二百五，什麼都不知道。」

正方倉儲、國光客運保修廠排廢水 基隆市府：非自來水污染元凶

基隆市政府發現正方倉儲、盛星動力兩家違規（圖／民視新聞）

議員痛批，市府慢半拍，11/27八堵抽水站，就發現油污，隔天就有民眾抱怨，11/30謝國樑還去參加黨慶，晚上九點才臨時記者會，先開罰水公司，又接連開罰廠商，但還是沒有抓到元凶。基隆市議員（無）陳冠羽：「基隆河沿岸有非常多，包含工業區瑞芳工業區，包含倉儲區不管是碇內暖暖，七堵百福甚至瑞芳倉儲區，以及我們周遭的河岸其實污水管是沒有全面接管的，必須要北北基跟中央經濟部河川局，開始做長期的淨水跟保障水質的動作。」基隆河被污染，已經超過一週，買水度日的基隆市民，不經想問，還要再等多久。

