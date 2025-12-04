地方中心／綜合報導

基隆河遭汙染超過一周，市府向上追查，揪出正方倉儲、盛星動力兩家廠商違規，遭到重罰，不過，市府強調，這兩家都不是自來水遭汙染的元兇。不過，民眾已經凍未著，要市府趕快找出汙染源頭。對於市府補助"濾水器濾心"一千元，民眾也認為很沒有誠意。

碇內大排清淤了一整天，還是有大量油汙，浮在水面上，工作人員：「才剛清完又出來了。」還能看到黑色油污，從出水口不斷流出來，根本清不完，基隆市府追了好幾天，查出正方倉儲、盛星動力兩家違規，汙染物排入碇內大排，再進入下游的抽水站，不過，市府表示，這兩家都不是元兇。

廣告 廣告

正方倉儲、盛星動力兩家違規 市府：並非自來水污染元凶

基隆碇內大排經過清淤，仍出現大片油汙（圖／民視新聞）基隆市議員（民）張之豪：「市政府一直到汙水爆發三天後，也就是11/30晚上，市政府才召開記者會，衛生局這時候才呼籲市民，不要喝這個水，但這時候已經太晚了，這三天來基隆市政府在做什麼呢，基隆市長招待國民黨黨主席，來基隆吃喝玩樂。」基隆市環保局長馬仲豪：「11月27號的7點17分，接收到了自來水公司的通報，環保局的同仁在當天的7點53分，就到達了八堵抽水站。」

基隆廟口業者謝順成：「找不出來源頭的話，那我們怎麼辦，我們這個民生所有的水塔，全部要清洗，清洗一次要兩三千塊，誰要負責。」議員、市民都已經凍未著，因為11/27八堵抽水站，就發現油汙，隔天就有民眾抱怨，11/30謝國樑還去參加黨慶，晚上才召開臨時記者會，先開罰水公司，又接連開罰廠商，但還是沒抓到元凶，導致油汙汙染水塔，過濾器濾心也被染黑，一支就要好幾千，市府每戶卻只補助1千塊，還要附上發票、照片。

正方倉儲、盛星動力兩家違規 市府：並非自來水污染元凶

基隆市政府宣布，更換濾水器濾心每戶補助一千元（圖／民視新聞）基隆市民：「發票是存在載具裡面，基隆市民，不知道它現在，基隆市民，要檢附那個收據，基隆市民，或者是發票的正本才能申請，基隆市民，我就不知道要怎麼辦。」基隆市議員（民）鄭文婷：「（濾心）從兩千二到四千塊左右不等，所以其實一千塊應該是不太足夠。」要不是要揪污染源，才發現有廠商污染河川。不禁讓人想問，基隆市府的螺絲到底鬆到什麼程度。

原文出處：正方倉儲、盛星動力兩家違規 市府：並非自來水污染元凶

更多民視新聞報導

謝國樑稱「才知道喝的是基隆河的水」 鄭文婷轟：才發現你是市長嗎？

基隆河面還有油花 台水：全面停止取用河水

正方倉儲.國光客運保修廠排廢水 市府:非自來水污染元凶

