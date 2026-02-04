正是好發季節！藝人史丹利嘴歪眼斜 醫推測是「貝爾氏麻痺」

藝人史丹利因病毒感染導致顏面神經麻痺、嘴歪臉斜的症狀，珍世明眼科院長王孟祺醫師在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」分析，從照片可觀察到史丹利左側的嘴角與眼角呈現下垂狀態，研判應屬於「貝爾氏麻痺」(Bell's palsy)，也就是第7對腦神經顏面神經出現急性麻痺。

藝人史丹利因病毒感染導致顏面神經麻痺、嘴歪臉斜的症狀。（圖／熱血史丹利大叔應援團臉書）

由於顏面神經負責控制臉部肌肉，麻痺發生時患側臉部會失去肌肉張力，進而造成兩邊臉部不對稱的現象。王孟祺指出，顏面神經同時控制負責閉闔眼睛的眼輪匝肌，一旦麻痺就會導致眨眼功能受損，眼瞼無法完全閉闔，嚴重時甚至會出現下眼皮外翻的情況。

廣告 廣告

王孟祺說明，顏面神經除了控制臉部肌肉運動，也同時負責淚腺分泌，神經麻痺時會影響淚水分泌並使其減少。然而患者常感到眼睛乾燥刺痛與淚水外流同時發生，這是因為眼皮外翻與眨眼功能受損，導致淚水無法正常由內眼角的鼻淚管排出，反而積聚在下垂的外眼角後流到臉上。

顏面神經同時控制負責閉闔眼睛的眼輪匝肌，一旦麻痺就會導致眨眼功能受損。 （示意圖／Pixabay）

眨眼功能受損加上眼皮閉不緊，會使角膜缺乏足夠淚水保護，造成角膜上皮缺損，患者因此感到又乾又刺。王孟祺提醒，即使患者常常流淚到臉上，因眼皮可能無法完全閉闔，仍需點用人工淚水保濕，尤其睡眠時最好點用藥膏保護，避免睡眠時角膜曝露過久而造成角膜發炎甚至感染。

王孟祺表示，顏面神經麻痺常發生在春冬交接天氣寒冷之時，因為容易病毒感染，且血管也因天冷容易收縮造成血液循環不良而引發神經麻痺。雖然多數患者能在數周至數月內恢復，但部分患者可能留有後遺症。他提醒民眾天冷時要注意臉部防風保暖，可配戴圍巾、頭套或口罩，「除了神經內科的藥物治療，也別忘了來眼科檢查!」

延伸閱讀

日職/曾與桑田真澄組黃金投捕...西武前球星病逝！享年58歲

香菜控快衝！「香菜花生奶茶」今上市 網曝真實味道

竹北爆行人地獄噩耗！60歲晨運男走斑馬線被撞死