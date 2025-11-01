《正是時候讀莊子》台大教授蔡璧名逝，子宮頸癌復發嗎？洋蔥、木瓜、綠茶防癌復發
出版過不少以莊子為出發點討論愛情與人生等書籍，並在台大開設的開放式課程「正是時候讀莊子」的台大中文系教授蔡璧名，昨日（10/22）驚傳抗癌多年的她離世，享壽60歲。
「莊子」名師殞落 曾奇蹟戰勝死神宣告
蔡壁名18年前罹患子宮頸癌第3期，曾說醫師表示「5年內死亡率高達75％」，但她並未被絕望擊倒，而是積極接受正統西醫治療並勤練太極拳，奇蹟病癒，並維持10多年都很健康，也因此許多人都跟隨她的腳步學太極，連歌手盧廣仲都拜她為師，在得知她去世後第一時間發文表達不捨。
看更多：超商就買得到的「3大防癌飲料」 醫：每天1杯大腸癌風險降20%
蔡璧名曾說，自己是用道家思想養心、傳統醫學養身，去年還在臉書發文：「如果你願意徹底關掉焦心與傷心之門。專注地走上好好吃飯、關機睡覺、鍛鍊己身、愛養己心的鬆柔之道，肯定能發現鏡中人氣色、體態、神情，不斷發生微妙到令人深感生歡的美好變化。」來鼓勵在抗癌、對抗疾病及抗情傷路上的人們。
防堵癌變第一關：清除HPV飲食關鍵
蔡璧名曾經是子宮頸癌病患，她的康復奇蹟，激勵了無數人。然而，對所有癌症患者來說，最深的恐懼莫過於癌症復發或二次罹癌。營養師指出，要預防復發、打造一個讓癌細胞難以生存的體內環境，飲食就是至關重要的一環。
高達98%的子宮頸癌與HPV病毒有關，提升免疫力清除病毒是首要任務。郵政醫院營養師黃淑惠指出，多紅肉、加工品的「西方飲食」會增加HPV感染風險；相反的，富含彩虹蔬果、全穀、魚類的「地中海飲食」則能降低風險，尤其多吃蔬菜更能降低54%病毒持續存在的機率。
營養師劉純君也補充，病毒這東西理論上沒藥可醫，只能加強自身免疫能力來抵抗，所以不管是綠茶，還是多酚類，甚至是類黃酮、異黃酮等都有效用。
以「綠茶」來說，國內過去就有研究發現綠茶粉有助促進人體清除HPV。而過去美國亞利桑那大學研究發現，讓HPV感染者服用綠茶萃取物，竟有超過九成的患者能成功清除病毒。
其他還有「菇類」，無論是台灣人愛吃的香菇、金針菇或杏鮑菇等都有效。美國德州大學的動物實驗也證實，日本香菇中的「活性己糖」(AHCC)，能幫助老鼠在90天內清除HPV，並抑制子宮頸癌腫瘤生長。一般來說，人體清除HPV的時間約需數十天到半年的時間，而這個研究則發現菇類可加速人體清除HPV。
黃淑惠則點名「木瓜」，以及富含類胡蘿蔔素、維生素C的蔬果，都有助於降低病毒的威脅。
看更多：4大「超便宜抗癌食材」！有效抑制癌細胞 這樣吃癌細胞都怕你
逆轉癌前病變！營養師分級拆解「防護罩食物」
若已進展到癌前病變（CIN），更要積極透過飲食力挽狂瀾。黃淑惠營養師分級拆解，在CIN1（輕度病變）階段，可多補充「維生素A、D」，有助黏膜修復、降低發炎。
進入CIN2/3（中重度病變）時，飲食防護要升級。「洋蔥、豆類、堅果」被證實能調降CIN2的演進，而深綠色蔬菜富含的「葉酸」則在DNA修復上扮演重要角色。此階段，富含「維生素E」和「茄紅素」的食物，更能為已高度病變的細胞提供保護。
打造「抗發炎」體質！8大「地雷食物」加速癌細胞活化
劉純君強調，預防癌症復發的核心，就是要避免體內處於「發炎狀態」，因為發炎被認為是活化癌細胞的元兇。她警告，以下八類食物是容易引起身體發炎的地雷，務必盡量避免：
精緻糖與甜食：會使血糖快速升高並刺激發炎反應。
加工食品：常含有防腐劑、亞硝酸鹽，可能刺激發炎物質分泌。
油炸食品：含有大量反式脂肪和氧化物質，容易加劇發炎。
精緻澱粉：缺乏膳食纖維，容易導致血糖快速上升。
紅肉與加工肉類：與慢性發炎風險有關。
反式脂肪：會加劇身體的發炎反應。
過量酒精：增加身體發炎的機率。
過多的ω-6脂肪酸：容易促使身體產生發炎物質。
已罹癌怎麼辦？7大營養素助攻放化療、降低發炎
對於已經在接受治療的癌友，黃淑惠指出，許多天然營養素能成為治療的神隊友。「茶多酚」能讓癌細胞對化療藥物更敏感；「槲皮素、金雀異黃酮」則可在放射治療中擔任增敏劑；十字花科蔬菜中的「蘿蔔硫素」可延緩癌細胞發育；而魚油中的「Omega-3脂肪酸」則能減少發炎，改善對放療的反應。
看更多：腹部超音波照出腎水泡竟是癌！醫揭：水泡「怪怪的」恐是癌早期警訊
◎ 圖片來源／翻攝自蔡璧名Caibiming臉書
◎ 諮詢專家／劉純君營養師．黃淑惠營養師
更多健康2.0報導
郭碧婷爸證實罹肺癌！本人親曝病因50年習慣 醫籲快做1事
《歌劇魅影》男星46歲確診大腸癌1年就病逝！醫揭出現3症狀恐已是末期
《莊子》名家、台大教授蔡璧名逝 罹癌推太極拳、經絡養生 加強骨盆腔循環
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
中國愛滋病疫情拉警報！感染者高發省份出爐：第6名新疆就已破10萬人
根據中國國家疾管局最新公布的統計數據，「中國愛滋病毒感染者高發省份人數排名」再次引發社會關注。2024年，全國愛滋病（HIV/AIDS）感染者中，四川省以約17.47萬例居首，成為中國感染人數最多的地區；其次為廣西（12.32萬）與重慶（11.6萬）。整體來看，西南地區依舊是疫情最為集中的熱區。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
發現已晚期！坣娜罹「癌王」胰臟癌逝 醫揭「5症狀」是警訊
歌手坣娜罹胰臟癌病逝，「癌王」胰臟癌再度引起關注，由於早期症狀不明顯，多數確診時已屬晚期。胰臟科醫師林相宏表示，若出現腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病、黃疸皮膚癢，須小心是否為胰臟癌，另外，也要特別注意脂肪胰，恐是造成胰臟癌的風險因素之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 1 天前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 4 天前
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險造咖 ・ 1 天前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 1 天前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 3 天前
「頭痛像被雷劈」49歲六月以為中風送醫！醫揭關鍵原因 中年女性最要小心
49歲藝人六月年初突然頭痛欲裂，她形容像被鐵鎚重擊，血壓飆到180緊急送醫，一度以為中風，檢查後確診「可逆性腦血管收縮症候群」，這個陌生疾病其實是許多高壓族群的隱形威脅。六月確診前兼顧工作、學業和家庭，一年內兩度劇烈頭痛，還出現氣喘、心律不整等症狀，加上家族有心血管病史，讓她驚覺不能再硬撐。 60秒內痛到極點 醫揭「雷擊性頭痛」是可逆性腦血管收縮症候群警訊 輔大醫院神經科張哲誠醫師解釋，可逆性腦血管收縮症候群是腦血管突然緊縮造成的疾病，最典型症狀是短期內反覆發作的雷擊性頭痛，在60秒內達到最痛。這種頭痛常在排便、運動、洗澡或情緒激動時突襲，也可能是藥物引發。每次持續數小時，兩三週內反覆發作。而中年女性患病率是男性的好幾倍，好發於40到50多歲。超過三成患者頭痛時血壓會飆高，常被誤以為中風。張哲誠醫師建議，診斷需靠腦血管攝影，而電腦斷層或磁振造影準確度也有8成。早期檢查可能看不出異常，因為血管收縮從小血管開始向中心蔓延，需要醫師仔細評估症狀。 中年女性注意！ 長期壓力、荷爾蒙變化恐誘發可逆性腦血管收縮症候群 中年女性為何特別危險？張哲誠醫師認為腦血管張力失調是主因，加上內皮功能障礙和交感常春月刊 ・ 16 小時前
麵包「先冷凍再烤」比較健康？專家給答案 這1種吃法照樣血糖飆、還會變胖
很少有食物能像麵包一樣讓人如此喜愛、甚至渴望——這個令人安心的主食，我們一次又一次地伸手去拿。可能你常看到有人聲稱，只要把麵包冷凍、烘烤，或先冷凍再烘烤，就能讓普通的一片麵包升級成「超健康版本」。對此，「delish」網站上一名營養師（也是一位看過不少飲食流行趨勢的麵包愛好者），用事實來澄清，幫大家切開這些鬆散的謠言。先來看看冷凍或烘烤麵包時，實際上會發生什麼事。這些方法真有傳說中的效果，還是只是一半真一半假呢？ 冷凍麵包的祕密 其實，當你把麵包放進冰箱冷凍時，背後有一些有趣的科學原理。研究發現，冷凍麵包確實有點科學依據。當麵包被冷凍時，裡面的澱粉會發生一種稱為回凝作用（retrogradation）的化學過程。回凝作用聽起來很專業，其實就是麵包烘焙完成、冷卻後，澱粉分子會自然重新排列。而在冷凍時，這種排列過程會加速，使部分可消化的澱粉「結晶化」，轉變成身體無法完全消化的形態，也就是抗性澱粉（resistant starch）。 什麼是抗性澱粉？ 抗性澱粉簡單來說就是「人體不易消化的澱粉」。它不像一般澱粉那樣被分解成糖並吸收，而是更像膳食纖維，能相對完整地通過腸道，並成為腸道好菌的食物常春月刊 ・ 22 小時前
女性健康殺手紅斑性狼瘡 妳該懂「千面」自體免疫疾病
資深女歌手坣娜今年十月病逝，她生前飽受紅斑性狼瘡所苦，也讓許多人開始關注這個疾病，而紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，最特別的是它幾乎專找女性下手全球9成患者都是女性，特別集中在15到44歲的階段。NOW健康 ・ 1 天前
比手抖更早出現！研究曝「1動作」變慢 8.8年後得巴金森氏症
巴金森氏症是神經退化疾病，一般會聯想到手抖的症狀，但醫師黃軒表示，德國最新研究發現，轉身這一動作若變慢，竟能提前8.8年預測預測巴金森氏症，可在轉患者明顯手抖前，就反映出神經系統異常，若能早期發現，有助於延緩疾病惡化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 2 天前
水腫不是因喝太多水！醫揭3大元凶「增加肌肉量」是關鍵
水腫常被誤認為是喝太多水所致，但敏盛綜合醫院一般外科主治醫師陳榮堅指出，水腫的主要原因其實是代謝與循環功能不佳，與脂肪過多、缺乏運動及飲食中鈉含量過高等因素密切相關，而非單純因為水分攝取過多。中天新聞網 ・ 19 小時前
50歲後「這樣走路」更能燃脂減重！ 研究結果大逆轉：快走不一定最好
你不必走得很快，也能達到「顯著」的燃脂效果。許多人以為，只有高強度運動才能燃燒脂肪、減輕體重。但一項針對50歲以上女性的最新研究顯示，在健走方面，情況並非如此。根據美國《Women’s Health》指出，研究人員發現，那些走得較慢的女性，比快速行走的人燃燒了更多脂肪。以下是研究細節與原因解析。 研究發現了什麼？ 這項於2022年1月發表在《Nutrients》期刊的研究，追蹤了25位停經後女性，要求她們進行為期15週的健走計畫。其中有9人完成15週就結束，另外16人則持續走了30週。所有參與者每週4天健走，每次約3英里（約4.8公里）。 • 快走組：時速約 4.1 英里（6.6 公里），每天走45分鐘• 慢走組：時速約 3.2 英里（5.1 公里），每天走54分鐘 在持續30週的16名女性中，慢走組的脂肪減少量是快走組的 2.73 倍。更有趣的是，快走組直到30週結束時才出現脂肪減少，而慢走組則在整個過程中持續減脂。 為什麼慢走能更有效減脂？ 原因尚不完全確定，研究只是觀察到慢走組減脂更多，並未直接證明機制。研究團隊推測： • 快走時：容易氣喘，身體傾向使用血糖（葡萄糖）供能• 慢走常春月刊 ・ 22 小時前
男性注意！「攝護腺癌」有3大明顯症狀
[NOWnews今日新聞]攝護腺癌為我國男性發生率第三位的癌症，死亡率居第六。國民健康署提醒男性民眾，應留意身體異常徵兆，倘出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應及早就醫評估，以利早期診斷與治...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「沉默殺手」肺腺癌2年奪走3星！除了坣娜還有他們 「起初以為感冒」終撒手
坣娜因肺腺癌在59歲時離世，丈夫薛智偉心痛發文表示，2021年演唱會後她出現咳嗽症狀，因疫情影響未能及時就醫，直到同年12月才確診為第四期肺腺癌。她以堅強意志與從容心態「陪我又多走了四年」，病程雖困難，但仍維持積極生活。肺腺癌被稱為沉默的殺手，許多人發現時已屬晚期，汪建民與顏正國也是發現即末期，在去年與今年去世。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前