《正是時候讀莊子》台大教授蔡璧名逝，子宮頸癌復發嗎？洋蔥、木瓜、綠茶防癌復發

出版過不少以莊子為出發點討論愛情與人生等書籍，並在台大開設的開放式課程「正是時候讀莊子」的台大中文系教授蔡璧名，昨日（10/22）驚傳抗癌多年的她離世，享壽60歲。

「莊子」名師殞落 曾奇蹟戰勝死神宣告

蔡壁名18年前罹患子宮頸癌第3期，曾說醫師表示「5年內死亡率高達75％」，但她並未被絕望擊倒，而是積極接受正統西醫治療並勤練太極拳，奇蹟病癒，並維持10多年都很健康，也因此許多人都跟隨她的腳步學太極，連歌手盧廣仲都拜她為師，在得知她去世後第一時間發文表達不捨。

廣告 廣告

看更多：超商就買得到的「3大防癌飲料」 醫：每天1杯大腸癌風險降20%

蔡璧名曾說，自己是用道家思想養心、傳統醫學養身，去年還在臉書發文：「如果你願意徹底關掉焦心與傷心之門。專注地走上好好吃飯、關機睡覺、鍛鍊己身、愛養己心的鬆柔之道，肯定能發現鏡中人氣色、體態、神情，不斷發生微妙到令人深感生歡的美好變化。」來鼓勵在抗癌、對抗疾病及抗情傷路上的人們。

防堵癌變第一關：清除HPV飲食關鍵

蔡璧名曾經是子宮頸癌病患，她的康復奇蹟，激勵了無數人。然而，對所有癌症患者來說，最深的恐懼莫過於癌症復發或二次罹癌。營養師指出，要預防復發、打造一個讓癌細胞難以生存的體內環境，飲食就是至關重要的一環。

高達98%的子宮頸癌與HPV病毒有關，提升免疫力清除病毒是首要任務。郵政醫院營養師黃淑惠指出，多紅肉、加工品的「西方飲食」會增加HPV感染風險；相反的，富含彩虹蔬果、全穀、魚類的「地中海飲食」則能降低風險，尤其多吃蔬菜更能降低54%病毒持續存在的機率。

營養師劉純君也補充，病毒這東西理論上沒藥可醫，只能加強自身免疫能力來抵抗，所以不管是綠茶，還是多酚類，甚至是類黃酮、異黃酮等都有效用。

以「綠茶」來說，國內過去就有研究發現綠茶粉有助促進人體清除HPV。而過去美國亞利桑那大學研究發現，讓HPV感染者服用綠茶萃取物，竟有超過九成的患者能成功清除病毒。

其他還有「菇類」，無論是台灣人愛吃的香菇、金針菇或杏鮑菇等都有效。美國德州大學的動物實驗也證實，日本香菇中的「活性己糖」(AHCC)，能幫助老鼠在90天內清除HPV，並抑制子宮頸癌腫瘤生長。一般來說，人體清除HPV的時間約需數十天到半年的時間，而這個研究則發現菇類可加速人體清除HPV。

黃淑惠則點名「木瓜」，以及富含類胡蘿蔔素、維生素C的蔬果，都有助於降低病毒的威脅。

看更多：4大「超便宜抗癌食材」！有效抑制癌細胞 這樣吃癌細胞都怕你

逆轉癌前病變！營養師分級拆解「防護罩食物」

若已進展到癌前病變（CIN），更要積極透過飲食力挽狂瀾。黃淑惠營養師分級拆解，在CIN1（輕度病變）階段，可多補充「維生素A、D」，有助黏膜修復、降低發炎。

進入CIN2/3（中重度病變）時，飲食防護要升級。「洋蔥、豆類、堅果」被證實能調降CIN2的演進，而深綠色蔬菜富含的「葉酸」則在DNA修復上扮演重要角色。此階段，富含「維生素E」和「茄紅素」的食物，更能為已高度病變的細胞提供保護。

打造「抗發炎」體質！8大「地雷食物」加速癌細胞活化

劉純君強調，預防癌症復發的核心，就是要避免體內處於「發炎狀態」，因為發炎被認為是活化癌細胞的元兇。她警告，以下八類食物是容易引起身體發炎的地雷，務必盡量避免：

精緻糖與甜食：會使血糖快速升高並刺激發炎反應。 加工食品：常含有防腐劑、亞硝酸鹽，可能刺激發炎物質分泌。 油炸食品：含有大量反式脂肪和氧化物質，容易加劇發炎。 精緻澱粉：缺乏膳食纖維，容易導致血糖快速上升。 紅肉與加工肉類：與慢性發炎風險有關。 反式脂肪：會加劇身體的發炎反應。 過量酒精：增加身體發炎的機率。 過多的ω-6脂肪酸：容易促使身體產生發炎物質。

已罹癌怎麼辦？7大營養素助攻放化療、降低發炎

對於已經在接受治療的癌友，黃淑惠指出，許多天然營養素能成為治療的神隊友。「茶多酚」能讓癌細胞對化療藥物更敏感；「槲皮素、金雀異黃酮」則可在放射治療中擔任增敏劑；十字花科蔬菜中的「蘿蔔硫素」可延緩癌細胞發育；而魚油中的「Omega-3脂肪酸」則能減少發炎，改善對放療的反應。

看更多：腹部超音波照出腎水泡竟是癌！醫揭：水泡「怪怪的」恐是癌早期警訊

◎ 圖片來源／翻攝自蔡璧名Caibiming臉書

◎ 諮詢專家／劉純君營養師．黃淑惠營養師

更多健康2.0報導

郭碧婷爸證實罹肺癌！本人親曝病因50年習慣 醫籲快做1事

《歌劇魅影》男星46歲確診大腸癌1年就病逝！醫揭出現3症狀恐已是末期

《莊子》名家、台大教授蔡璧名逝 罹癌推太極拳、經絡養生 加強骨盆腔循環



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章