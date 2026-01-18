正月十五油笐火即將登場 串起北埔百年文化記憶

手舉油笐火，將象徵保家衛國與傳承的精神高高舉起，客家委員會副主任委員邱星崴14日代表古秀妃主委前往新竹北埔慈天宮，出席「正月十五油笐火」記者會。邱副主委強調，此活動將地方歷史、文化與當代觀光緊密結合，正好展現賴清德總統所提出「客家六箭」中的「公共客家」精神，透過讓客家被大眾看見、共下參與及認同，也讓客家文化走向國際，值得肯定與鼓勵。

邱副主委表示，「油笐火」活動為全台僅有、只在北埔才能看見的重要文化盛事，今年已邁入第8年，每年都吸引當地民眾與外地人士前來參與。一般民眾走訪老街，多半以吃喝玩樂為主，但油笐火活動非常特別，透過火把串聯地上的「龍脈」，在當地轉化為一種文化號召，不分本地或外地人，只要認同、喜愛客家文化的朋友，都能一起走進北埔，共同參與。

廣告 廣告

本次由「即將成真火舞團」帶來精彩的開場表演，為活動揭開序幕。北埔鄉公所鄉長莊明增、北埔鄉民代表會主席徐鏡明、新竹縣長秘書石華平、文化局副局長郭秋燕、民政處處長陳建淳、新竹縣議員王辰翔等人皆到場共襄盛舉。

「正月十五油笐火」該活動相傳為日治時代，日本人憂心北埔當時雄厚的勢力會影響其統治，便在慈天宮後方開闢一條筆直的道路，想斬斷北埔的龍脈。光復之後，北埔鄉民為接回龍脈，便於每年元宵節晚上，自發性地走上秀巒山，以火把排列成火龍，接續北埔龍脈，這項習俗亦逐漸流傳下來，成為北埔特有的客家文化習俗活動，也串起北埔人的共同記憶。

「2026正月十五油笐火」將於2月27日至28日在慈天宮廟坪、北埔老街及秀巒山等地舉辦，內容包含油笐火 DIY 體驗、客語猜燈謎互動遊戲、客庄博弈小遊戲、「遶山花」輕旅行、米食市集及廟坪音樂會等；另外，亦特別邀請「即將成真火舞團」及北埔國際友好城市－日本豐前市之團隊－天狗太鼓與神樂團「若樂」等帶來精彩演出，期使更多遊客能以最貼近在地的方式認識北埔、體驗客庄元宵的獨特魅力。

資料來源：客家委員會